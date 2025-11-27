Nizip'te Hafriyat Kamyonu ile Çarpışan Otomobil Yan Yattı: 1 Yaralı

Kaza D-400 karayolunda meydana geldi

Gaziantep’in Nizip ilçesinde, D-400 karayolu Gaziantep istikametinde gerçekleşen kazada bir otomobil hafriyat kamyonu ile çarpıştı ve yan yatıp asılı kaldı.

İddiaya göre, H.T. (53) idaresindeki hafriyat kamyonu ile N.K. (35) kontrolündeki 80 AAL 308 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrularak yan yattı ve bir süre asılı kaldı.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Araçta yolcu olarak bulunan N.K. (35) yaralandı. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

