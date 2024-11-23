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Norveç Veliaht Prensesi'nin Oğluna İkinci Tecavüz Suçlaması

Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Hoiby, gözaltına alındıktan sonra ikinci tecavüz suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 11:51
Norveç Veliaht Prensesi'nin Oğluna İkinci Tecavüz Suçlaması

Norveç Veliaht Prensesi'nin Oğluna Yeni Suçlama

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Hoiby, tecavüz iddialarıyla gözaltına alındıktan sadece birkaç gün sonra yeni bir suçlamayla karşılaştı. 19 Kasım’da Oslo'da "bilinci yerinde olmayan ya da başka nedenlerle eyleme karşı koyamayan birine cinsel saldırıda bulunmak" suçlamasıyla gözaltına alınan 27 yaşındaki Hoiby, şimdi de ikinci bir tecavüz suçlamasıyla gündeme geldi.

Gözaltı Süresi Uzatılacak mı?

Emniyet yetkilileri, Hoiby hakkında ortaya çıkan ikinci suçlama sonrası gözaltı süresinin 2 haftaya çıkarılması için talepte bulunduklarını açıkladı. Norveç’te cinsel istismar suçları için en fazla 10 yıl hapis cezası öngörülüyor.

Prens Haakon'un Açıklamaları

Norveç Veliaht Prensi Haakon, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bunlar Hoiby'nin şu anda karşı karşıya olduğu ciddi suçlamalar. Bugün elbette bu durumdan etkilenen herkesi düşünüyoruz." ifadesini kullandı. Haakon, yargı sisteminin ve polisin iş yapabilmesi için gerekli bir alan tanınması gerektiğini vurguladı.

Önceki Hukuki Sorunlar

Hoiby'nin daha önce de ehliyetsiz araba kullanma, kişiye zarar verme ve benzeri birçok yasa ihlaline karıştığı biliniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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