OBB, Altınordu'da 6,5 Yılda 42 bin 439 metreküp Taş Duvarla Güvenli Ulaşım Sağladı

OBB, Altınordu'da 6,5 yılda 42 bin 439 metreküp taş duvar üretti

Ordu Büyükşehir Belediyesi (OBB) tarafından geride kalan 6,5 yıl içinde Altınordu ilçesinde toplam 42 bin 439 metreküp taş duvar çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar, kırsal mahallelerin ulaşım ağını güçlendirmeyi ve vatandaşların konforlu ile güvenli seyahat etmesini sağlamayı hedefliyor.

Altyapıdan güvenliğe, kapsamlı çalışma

Büyükşehir Belediyesi, altyapısı tamamlanan güzergahları asfalt ve beton ile modernize ederken, heyelan ve yağış riskine karşı da önlemler alıyor. Ekipler, özellikle vatandaşların tehlikeye düşebileceği bölgelerde taş duvar ve istinat yapıları inşa ederek yol güvenliğini artırıyor.

Yukarıtepe Mahallesi'nde devam eden müdahale

Yoğun yağışların hasar verdiği ve yerleşim alanlarının bulunduğu Yukarıtepe Mahallesi'nde ekipler taş duvar çalışması yürütüyor. Uzunluğu 20 metre, yüksekliği 6 metre çapında olan taş duvarda çalışmalar sürüyor. Ekipler çalışmayı kısa sürede tamamlayarak vatandaşlara güvenli bir güzergah sunmayı amaçlıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde yürütülen bu çalışmalarla Altınordu'da vatandaşları ve yolları koruma altına almayı sürdürüyor. Geride kalan 6,5 yıllık dönemde elde edilen 42 bin 439 metreküp taş duvar imalatı, bölgedeki ulaşım güvenliği ve altyapı dayanıklılığı için önemli bir adım olarak kayda geçti.

