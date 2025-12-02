ODTÜ 70’inci Yıl Fonu hedefi: İlk 100 ve 1 milyar dolar

ODTÜ 70’inci Yıl Endowment Fonu hedefi: Dünyanın ilk 100’üne girmek

Rektör Yozgatlıgil'den fon açıklaması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, üniversite bünyesinde kurulan süreklilik (endowment) fonu olan ODTÜ 70’inci Yıl Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile ilgili hedeflerini paylaştı. Yozgatlıgil, bu fonla dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına girmeyi amaçladıklarını söyledi.

ODTÜ tarafından Türkiye İş Bankası iştiraki Maxis yönetiminde kurulan fon, üniversite bünyesinde oluşturulan ilk süreklilik (endowment) fonu oldu. Yozgatlıgil, bu yapıyla ODTÜ kaynaklı teknolojilerin büyümesine ve toplum yararına ulaşmasına önemli katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Rektör, "Bu Türkiye’nin ilk üniversite endowment fonu. ODTÜ’nün 70’inci yılında yani bu fonla hedefimiz 100 milyon dolarlık bir fon oluşturmak. Bu fon, üniversiteden doğan teknolojilere önemli yatırımlarda bulunacak. Bu 100 milyon dolarlık bir fon, Türkiye’nin ilk endowment fonu. Bu, ODTÜ ekosistemindeki derin teknoloji şirketlerine ihtiyaç duyduğu girişim sermayesini sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Genişleme hedefi ve örnek: Harvard

Yozgatlıgil, fonu daha da büyüteceklerini ve şirketlerin büyümesinden sonra yapılacak çıkışlarla fon kaynağını artıracaklarını vurguladı. "Bizim ODTÜ olarak hedefimiz dünyanın en iyi ilk 100 üniversitesi arasına girmek. Ama bu ilk 100 üniversiteye baktığımızda da hepsinin çok kuvvetli bir finans yapısı var. Mesela Harvard Üniversitesi’nin 50 milyar dolarlık değerlemeye sahip bir endowment fonu var. Biz de Orta Doğu Teknik Üniversitesi olarak Türkiye’de ilk defa kısa zamanda, 1 milyar doları geçen bir fonla ODTÜ kaynaklı teknolojilerin büyümesini ve toplumun hizmetine ulaşmasını sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

Yozgatlıgil ayrıca, fonun en önemli hedeflerinden birinin Türkiye’den Türk unicornlar çıkmasını sağlamak olduğunu belirtti ve ODTÜ ailesini fonu desteklemeye çağırdı. "Ben bütün ODTÜ ailesini bu fonu desteklemeye ve 70’nci yılında bir aile olarak bu fona yatırımcı olmaya davet ediyorum" sözleriyle çağrısını yineledi.

