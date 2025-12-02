ODTÜ 70’inci Yıl Fonu hedefi: İlk 100 ve 1 milyar dolar

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, 'ODTÜ 70’inci Yıl Girişim Sermayesi Yatırım Fonu' ile dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına girme ve 1 milyar doları aşan bir fon oluşturma hedefini açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:47
ODTÜ 70’inci Yıl Fonu hedefi: İlk 100 ve 1 milyar dolar

ODTÜ 70’inci Yıl Endowment Fonu hedefi: Dünyanın ilk 100’üne girmek

Rektör Yozgatlıgil'den fon açıklaması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, üniversite bünyesinde kurulan süreklilik (endowment) fonu olan ODTÜ 70’inci Yıl Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile ilgili hedeflerini paylaştı. Yozgatlıgil, bu fonla dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına girmeyi amaçladıklarını söyledi.

ODTÜ tarafından Türkiye İş Bankası iştiraki Maxis yönetiminde kurulan fon, üniversite bünyesinde oluşturulan ilk süreklilik (endowment) fonu oldu. Yozgatlıgil, bu yapıyla ODTÜ kaynaklı teknolojilerin büyümesine ve toplum yararına ulaşmasına önemli katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Rektör, "Bu Türkiye’nin ilk üniversite endowment fonu. ODTÜ’nün 70’inci yılında yani bu fonla hedefimiz 100 milyon dolarlık bir fon oluşturmak. Bu fon, üniversiteden doğan teknolojilere önemli yatırımlarda bulunacak. Bu 100 milyon dolarlık bir fon, Türkiye’nin ilk endowment fonu. Bu, ODTÜ ekosistemindeki derin teknoloji şirketlerine ihtiyaç duyduğu girişim sermayesini sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Genişleme hedefi ve örnek: Harvard

Yozgatlıgil, fonu daha da büyüteceklerini ve şirketlerin büyümesinden sonra yapılacak çıkışlarla fon kaynağını artıracaklarını vurguladı. "Bizim ODTÜ olarak hedefimiz dünyanın en iyi ilk 100 üniversitesi arasına girmek. Ama bu ilk 100 üniversiteye baktığımızda da hepsinin çok kuvvetli bir finans yapısı var. Mesela Harvard Üniversitesi’nin 50 milyar dolarlık değerlemeye sahip bir endowment fonu var. Biz de Orta Doğu Teknik Üniversitesi olarak Türkiye’de ilk defa kısa zamanda, 1 milyar doları geçen bir fonla ODTÜ kaynaklı teknolojilerin büyümesini ve toplumun hizmetine ulaşmasını sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

Yozgatlıgil ayrıca, fonun en önemli hedeflerinden birinin Türkiye’den Türk unicornlar çıkmasını sağlamak olduğunu belirtti ve ODTÜ ailesini fonu desteklemeye çağırdı. "Ben bütün ODTÜ ailesini bu fonu desteklemeye ve 70’nci yılında bir aile olarak bu fona yatırımcı olmaya davet ediyorum" sözleriyle çağrısını yineledi.

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ODTÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET YOZGATLIGİL, ÜNİVERSİTE BÜNYESİNDE...

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ODTÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET YOZGATLIGİL, ÜNİVERSİTE BÜNYESİNDE KURULAN SÜREKLİLİK (ENDOWMENT) FONU OLAN ‘ODTÜ 70'İNCİ YIL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU'NA İLİŞKİN, "HEDEFİMİZ DÜNYANIN EN İYİ 100 ÜNİVERSİTESİ ARASINA GİRMEK. TÜRKİYE'DE İLK DEFA KISA ZAMANDA, 1 MİLYAR DOLARI GEÇEN BİR FONLA ODTÜ KAYNAKLI TEKNOLOJİLERİN BÜYÜMESİNİ VE TOPLUMUN HİZMETİNE ULAŞMASINI SAĞLAMAK İSTİYORUZ. TÜRK UNİCORNLAR ÇIKMASINI SAĞLAMAK BU FONUN EN ÖNEMLİ HEDEFLERİNDEN BİR TANESİ" DEDİ.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çolakbayrakdar: 'Kimse sahte kahramanlık peşine düşmesin' — Kocasinan'da 2 milyon 793 bin 500 TL'lik usulsüzlük
2
Nevşehir'de Kafa Kafaya Çarpışma: KGYS'ye Saniye Saniye Yansıdı
3
Malatya'da 34 Yıl 4 Ay 12 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezalı E.T. Yakalandı
4
Kuzuyayla Kızak Pisti'ne 100 m Kapalı Yürüyen Bant Kuruluyor
5
Ertaş: "Büyük Türk Lügati" ile Dil Birliği Sağlanmalı
6
Büyükkılıç: "Özel bireylere özel hizmetler gerekir" — Kayseri'de Engelsiz Hizmetler
7
Posof Beyaza Büründü: Ardahan'da Kar Etkili

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?