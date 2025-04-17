Ödüllü Van Kedisi 'Su', 5 Yavru Dünyaya Getirdi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde koruma altında bulanan Van kedisi 'Su', uluslararası alanda düzenlenen bir yarışmada birinci seçilerek dikkatleri üzerine çekmişti. Bu kez de 5 yavru dünyaya getirerek sevinçle karşılandı.

Van Kedisi Koruma Projeleri

Yıl boyunca verilen eğitimler ve yürütülen projeler ile Van kedisinin nesli korunmakta ve geliştirilmekte. Merkezde, bu yıl içerisinde 42 Van kedisi doğum yaparak toplamda 66 yavru dünyaya getirdi. Bu kapsamda, 'Su' yavrularını sağlıklı bir şekilde sütle beslemeye devam ediyor.

Uluslararası Başarı

'Su' kedisi, 3 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Mutlu Kediler Güzellik Yarışması'nda birinci gelerek, Van kedisinin dünya genelindeki ününü pekiştirdi. Merkez, kedilerin sağlığına büyük önem veriyor ve yavrularının sağlık testleri, bakım ve aşı işlemlerini titizlikle yürütüyor.

Turistlerin Dikkatini Çekiyor

Merkezi ziyaret edenler, ödüllü kedi 'Su' ve sevimli yavrularıyla ilgileniyor, fotoğraf çekmek için uzun kuyruklar oluşturuyor. Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, yabancı turistlerin ilgisinin her geçen yıl arttığını belirtti.

Yerli ve Yabancı İlgi

Hindistan, ABD ve Avrupa gibi farklı ülkelerden gelen turistler, Van kedisinin eşsiz güzellikte olduğunu belirtiyor. Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, “Bu yıl 5 orijinal Van kedisi doğurdu. Merkez olarak çok mutluyuz.” diyerek sevincini ifade etti.

Kocaeli’den gelen ziyaretçilerden Pelin Sevim, “Badem Çiçeği Festivali için geldik ve iki kedi sahibi olarak Van kedilerini görmeyi çok istiyordum. Burayı gezmek harika bir deneyim.” dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde koruma altında bulunan ve uluslararası yarışmada birinci seçilen Van kedilerinden "Su", 5 yavru dünyaya getirdi. Van YYÜ bünyesinde kurulan Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde yürütülen çalışmalar sayesinde Van kedisinin nesli korunuyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde koruma altında bulunan ve uluslararası yarışmada birinci seçilen Van kedilerinden "Su", 5 yavru dünyaya getirdi. Van YYÜ bünyesinde kurulan Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde yürütülen çalışmalar sayesinde Van kedisinin nesli korunuyor.