Öğretmenler Günü'nde Vefa: Esra Sultan Kaya Mezun Olduğu İskenderun Okulunda

Öğretmenler Günü'nde vefa örneği: Mezun olduğu okula öğretmen olarak döndü

İskenderun'da duygusal anlar

Hatay’da öğrenim gördüğü okula öğretmen olarak atanan Esra Sultan Kaya, Öğretmenler Günü’nde mezun olduğu Denizciler Amiral Durcan İlkokulunda duygulu anlar yaşattı. Kaya, yıllar önce kendisine öğretmenlik yapan Yaşar Karataş’ı öğrencileriyle birlikte sınıfında ağırladı.

Etkinlik sırasında Esra Sultan Kaya, öğretmeninin elini öpüp çiçek takdim etti. Sınıfta yaşanan duygusal anlar, hem öğrencileri hem de velileri etkiledi ve vefa duygusunu ön plana çıkardı.

Esra Sultan Kaya, mezun olduğu okula tayin edilmesine ilişkin duygularını şöyle anlattı: "Burası benim ilkokulum. 1996-1997 yıllarında bu okuldan mezun oldum. Öğretmenimle mezun olduktan sonra da sürekli irtibat halindeydik. 'Vefalı insan her zaman geri döner' derler ya benim de kalbim hep bu okulda kaldı. Depremde yıkılan ve yeniden inşa edilen okulumda kadro açılır açılmaz tayinimi hemen buraya istedim. O günden bu yana hem kendi hatıralarımı tazeliyor hem de öğrencilerimle yeni hatıralar biriktiriyorum."

15 yıldır öğretmenlik yaptığını belirten 39 yaşındaki Esra Sultan Kaya, Öğretmenler Günü için velilerle birlikte hazırladıkları sürprizi anlattı: "Velilerimle birlikte çok güzel bir sürpriz hazırladık. Sınıfta gözyaşlarımızı tutmakta zorlandık. Bu özel günde öğretmenime vefa borcumu ödemek benim için çok anlamlıydı."

Kaya, sözlerini "Üzerimde emeği olan tüm öğretmenlerimin ve zorlu şartlarda görev yapan tüm meslektaşlarımın Öğretmenler Günü’nü kutluyorum" diyerek tamamladı.

39 YAŞINDAKİ ESRA SULTAN KAYA