Okul kaçamağı polisi alarma geçirdi: 13 ve 15 yaşındaki çocuklar Kandıra'da bulundu

İzmit'te 'Okula gidiyorum' diyerek evden çıkan 13 ve 15 yaşındaki iki çocuk, polis ekiplerince Kandıra'da bulundu; aileler duygulandı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 18:02
Olayın ayrıntıları ve ailelerin tepkisi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, Yenişehir Mahallesi’nden evden çıkan B.T. (15) ve Y.G. (13) adlı iki arkadaş, sabah "Okula gidiyorum" diyerek evden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Ailelerin ihbarı üzerine başlatılan polis çalışması sonucu çocuklar bugün saat 14.30 sıralarında Kandıra ilçesine bağlı bir köyde bulundu.

Ailelerin, çocukların akşam eve dönmemesi üzerine okul yönetimi ve servis şoförleriyle yaptığı görüşmelerde çocukların okula gitmediğinin anlaşılması üzerine polise kayıp başvurusu yapıldı. Polis ekiplerinin çalışması sonucunda çocukların sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi ve işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.

Çocuklarına kavuşan aileler, polis merkezi önünde duygusal anlar yaşadı. Olayla ilgili konuşan 15 yaşındaki B.T., "Biraz kaçalım dedik ve sabah evden kaçtık, bu kadar" dedi.

Y.G.'nin annesi Kübra G. ise, "Çocuğum çok şükür bulundu, çok sevindim. İnşallah bir daha tekrarlanmaz" ifadelerini kullandı.

Kübra G., çocukların Kandıra’nın bir köyünde bulunduğunu belirterek, "Kafa dinlemeye gitmişler, öyle söylediler. Bir daha aynı şeyler tekrarlanmasın, çok acı" diye konuştu.

Anne ayrıca, kaybolma sürecine ilişkin şunları anlatmıştı: "Çocuğum sabah erken uyandı ve 'Anne okula gideceğim' dedi. Ben de saatin erken olduğunu söyledim. 'Anne, geç kalmayayım okula gideyim' dedi. O gidiş oldu. Okul çıkış saatinde de servis onu beklemiş. Servise binmeyince onlar da telaşlandı. Dün akşam karakola gittik, ifade verdik. Çocukların bulunmasını istiyorum."

