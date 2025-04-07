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Okullarda Ara Tatil Sonrası İlk Ders Zili Çaldı

20 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen, ara tatil sonrası ders başı yaptı. Eğitim yılı 20 Haziran'da sona erecek.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 09:51
Okullarda Ara Tatil Sonrası İlk Ders Zili Çaldı

2023-2024 eğitim öğretim dönemi 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında uygulanan ikinci ara tatilin ardından yeniden başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine göre, yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen, bugün itibarıyla ders başı yaptı.

Öğrencilerin Okula Dönüşü

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Türkkonut Emel Önal İlkokulu'nda, öğrenciler sabah saatlerinde okula geldi. Bahçede İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler sınıflarına geçerek ilk derslerine başladı.

Öğrencilerin Ara Tatil Anıları

İlkokul 3. sınıf öğrencisi İhsan Burak İbiş, ara tatilin Ramazan Bayramı'na denk gelmesi dolayısıyla ailesiyle birlikte Ankara'yı gezdiğini ve büyüklerini ziyaret ettiğini belirtti. İbiş, tatilde öğretmeninin verdiği ödevleri yapmanın yanı sıra kitap okumaya da zaman ayırdığını ifade ederek, "Okulu ve arkadaşlarımı çok özledim," dedi.

Öğrencilerden Gülce Özen ise ara tatilde akrabalarıyla bayramlaştığını ve öğretmeninin verdiği ödevleri yerine getirdiğini söyledi. Özen, "Bol bol kitap okumaya çalıştım. Arkadaşlarımı ve okulu çok özledim. Sınıfımızda kutu oyunları var, onları oynamayı düşünüyoruz," diye ekledi.

LGS Sınavı Tarihleri

Öte yandan, resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıf öğrencileri, Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için 15 Haziran'da hazır olacaklar. Katılımın isteğe bağlı olduğu merkezi sınav başvuruları, 16 Nisan tarihine kadar "e-Okul" üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirilebiliyor.

2024-2025 eğitim öğretim dönemi ise 20 Haziran'da sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon...

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenciyle 1 milyon 200 bin öğretmen, bu yılın eğitim öğretim döneminin ikinci ara tatilinin ardından dersbaşı yaptı. MEB'in takvimine göre, bu yıl okullarda ikinci ara tatil 31 Mart-4 Nisan'da uygulandı. Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Türkkonut Emel Önal İlkokulu'nda öğrenciler, sabah saatlerinde okullarına geldi.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon...

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenciyle 1 milyon 200 bin öğretmen, bu yılın eğitim öğretim döneminin ikinci ara tatilinin ardından dersbaşı yaptı. MEB'in takvimine göre, bu yıl okullarda ikinci ara tatil 31 Mart-4 Nisan'da uygulandı. Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Türkkonut Emel Önal İlkokulu'nda öğrenciler, sabah saatlerinde okullarına geldi.

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