Olaylı derbiye dair Valilikten açıklama: 5 kişi hakkında işlem başlatıldı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrasında yaşananlarla ilgili olarak, İstanbul Valiliği’nden açıklama yapıldı. Açıklamada, maç sonrasında Galatasaray Stadyum Müdürü Ali Çelikkıran'ın darp edilmesi olayıyla ilgili 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı ifade edildi.

Bahsi geçen 5 kişiye dair hem idari hem de adli inceleme başlatıldığı ve olaylarla ilgili olarak ihmali bulunan personel hakkında da inceleme yapıldığı belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Ali Koç ve beraberinde bulunan heyetin stada ve saha içine girişi, kendilerini engellemeye çalışan Galatasaray Stadyum Müdürü Ali Çelikkıran'na yapılan fiili müdahale gibi ayrıntılar yer alırken, yaşananlara dair soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü de belirtildi.