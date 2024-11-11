Olmert: Gazze'yi Yok Ettik, Çekilmeliyiz

Eski Başbakan Olmert, Gazze Üzerine Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, Fransa'nın başkenti Paris’te düzenlenen 7. Paris Barış Forumu'nda, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürerek bölgeyi "yok ettiğini" açıkladı.

İki Devletli Çözüm ve Savaşın Kaçınılmazlığı

Oturumda konuşan Olmert, 2008 yılında teklif ettiği iki devletli çözümün Orta Doğu'daki milyonlarca insanın hayatını değiştirme potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Ayrıca 7 Ekim olayları için, "Unutulmaz ve affedilemez. Bunu tetikleyen koşullar göz önünde bulundurulduğunda savaş kaçınılmazdı," ifadesinde bulundu.

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