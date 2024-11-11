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Olmert: Gazze'yi Yok Ettik, Çekilmeliyiz

Eski Başbakan Olmert, 7. Paris Barış Forumu'nda Gazze'yi yok ettiklerini ve çekilme çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 23:02
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 23:02
Olmert: Gazze'yi Yok Ettik, Çekilmeliyiz

Eski Başbakan Olmert, Gazze Üzerine Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, Fransa'nın başkenti Paris’te düzenlenen 7. Paris Barış Forumu'nda, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürerek bölgeyi "yok ettiğini" açıkladı.

İki Devletli Çözüm ve Savaşın Kaçınılmazlığı

Oturumda konuşan Olmert, 2008 yılında teklif ettiği iki devletli çözümün Orta Doğu'daki milyonlarca insanın hayatını değiştirme potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Ayrıca 7 Ekim olayları için, "Unutulmaz ve affedilemez. Bunu tetikleyen koşullar göz önünde bulundurulduğunda savaş kaçınılmazdı," ifadesinde bulundu.

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Gazze'den Çekilme Çağrısı

Eski Başbakan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması, esirleri kurtarması ve hapishanelerdeki Filistinli tutsakları serbest bırakması gerektiğini belirtti. Olmert, şöyle devam etti: "Gazze'den çekilmeliyiz. Başka bir gücün Gazze’ye girmesine izin vermeliyiz; bu gücün görevi Hizbullah'ın veya başka terör gruplarının saldırılarını önlemek olmalı."

Olmert, Filistinlilerin uluslararası topluma ve İsrail'e dayanarak yeni bir yönetim oluşturmaları gerektiğini belirtti. Bu yönetimin, Gazze'yi yeniden inşa etmek için durumu yönetmesi gerektiğini vurguladı ve bugünkü noktadan tamamen farklı bir yaklaşım benimsememiz gerektiğinin altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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