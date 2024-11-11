Olmert: Gazze'yi Yok Ettik, Çekilmeliyiz

Eski Başbakan Olmert, Gazze Üzerine Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu
Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, Fransa'nın başkenti Paris’te düzenlenen 7. Paris Barış Forumu'nda, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürerek bölgeyi "yok ettiğini" açıkladı.
İki Devletli Çözüm ve Savaşın Kaçınılmazlığı
Oturumda konuşan Olmert, 2008 yılında teklif ettiği iki devletli çözümün Orta Doğu'daki milyonlarca insanın hayatını değiştirme potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Ayrıca 7 Ekim olayları için, "Unutulmaz ve affedilemez. Bunu tetikleyen koşullar göz önünde bulundurulduğunda savaş kaçınılmazdı," ifadesinde bulundu.
Hamas'ın Askeri Kapasitesi
Olmert, "Hamas'ın askeri kapasitesini yok ettik" Eski Başbakan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması, esirleri kurtarması ve hapishanelerdeki Filistinli tutsakları serbest bırakması gerektiğini belirtti. Olmert, şöyle devam etti: "Gazze'den çekilmeliyiz. Başka bir gücün Gazze’ye girmesine izin vermeliyiz; bu gücün görevi Hizbullah'ın veya başka terör gruplarının saldırılarını önlemek olmalı." Olmert, Filistinlilerin uluslararası topluma ve İsrail'e dayanarak yeni bir yönetim oluşturmaları gerektiğini belirtti. Bu yönetimin, Gazze'yi yeniden inşa etmek için durumu yönetmesi gerektiğini vurguladı ve bugünkü noktadan tamamen farklı bir yaklaşım benimsememiz gerektiğinin altını çizdi. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Gazze'den Çekilme Çağrısı
Eski Başbakan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması, esirleri kurtarması ve hapishanelerdeki Filistinli tutsakları serbest bırakması gerektiğini belirtti. Olmert, şöyle devam etti: "Gazze'den çekilmeliyiz. Başka bir gücün Gazze’ye girmesine izin vermeliyiz; bu gücün görevi Hizbullah'ın veya başka terör gruplarının saldırılarını önlemek olmalı."
Olmert, Filistinlilerin uluslararası topluma ve İsrail'e dayanarak yeni bir yönetim oluşturmaları gerektiğini belirtti. Bu yönetimin, Gazze'yi yeniden inşa etmek için durumu yönetmesi gerektiğini vurguladı ve bugünkü noktadan tamamen farklı bir yaklaşım benimsememiz gerektiğinin altını çizdi.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.