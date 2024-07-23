Oluremi Tinubu, Yunus Emre Enstitüsü'nü Ziyaret Etti

Oluremi Tinubu’nun Yunus Emre Enstitüsü Ziyareti

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu’nun eşi Oluremi Tinubu, Nijerya'nın başkenti Abuja’da bulunan Yunus Emre Enstitüsü’nü (YEE) ziyaret etti.

Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi ile Bir Araya Geldi

Bu ziyarette, Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar ve eşi Füsun Bayraktar’ın yanı sıra YEE Müdürü Musa Erbaş da yer aldı. Tinubu, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a verdiği sözler doğrultusunda bu ziyareti gerçekleştirdi.

Sergi Açılışı ve Türkçe Eğitimi

Oluremi Tinubu, ayrıca Nijerya Kadın Sanatçılar Birliği tarafından düzenlenen serginin açılışını yaptı ve enstitüdeki Türkçe eğitimi gören sınıfları ziyaret ederek bilgi aldı.

Ziyaret sırasında, Türkçe eğitim alan yetim çocuklar tarafından ezberlenen İstiklal Marşı’nın on kıtası seslendirildi. Bu an, ziyaretin duygusal anlarından biri oldu.

Emine Erdoğan’ın Çalışmalarına Geniş Takdir

Oluremi Tinubu, ziyareti ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, Emine Erdoğan’ın Afrika için gerçekleştirdiği çalışmaları övgü ile dile getirdi. "O sadece Nijerya değil, tüm Afrika’yı çok seviyor. Bu çalışmalar için kendisine teşekkür ederiz," dedi.

Ayrıca, YEE'nin sadece Türk kültürünü tanıtmakla kalmayıp Nijerya’yı da temsil ettiğini ve Nijeryalı gençlerin gelişimine katkı sunduğunu ifade etti. Nijerya'nın Türkiye'ye Teşekkürü

Oluremi Tinubu, Türkiye’nin Nijerya’ya sağladığı destekler için de teşekkür etti.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun eşi Oluremi Tinubu, Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Yunus Emre Enstitüsüne (YEE) ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a verdiği söz nedeniyle YEE'yi ziyaret eden Tinubu (sol), Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar (sağ 3) tarafından karşılandı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun eşi Oluremi Tinubu, Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Yunus Emre Enstitüsüne (YEE) ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a verdiği söz nedeniyle YEE'yi ziyaret eden Tinubu (sol), Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar (sağ 3) tarafından karşılandı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun eşi Oluremi Tinubu, Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Yunus Emre Enstitüsüne (YEE) ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a verdiği söz nedeniyle YEE'yi ziyaret eden Tinubu (sol), Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar (sağ 3) tarafından karşılandı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun eşi Oluremi Tinubu, Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Yunus Emre Enstitüsüne (YEE) ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a verdiği söz nedeniyle YEE'yi ziyaret eden Tinubu (sol), Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar (sağ 3) tarafından karşılandı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun eşi Oluremi Tinubu, Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Yunus Emre Enstitüsüne (YEE) ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a verdiği söz nedeniyle YEE'yi ziyaret eden Tinubu (sol), Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar (sağ 3) tarafından karşılandı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun eşi Oluremi Tinubu, Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Yunus Emre Enstitüsüne (YEE) ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a verdiği söz nedeniyle YEE'yi ziyaret eden Tinubu (sol), Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar (sağ 3) tarafından karşılandı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun eşi Oluremi Tinubu, Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Yunus Emre Enstitüsüne (YEE) ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a verdiği söz nedeniyle YEE'yi ziyaret eden Tinubu (sol), Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar (sağ 3) tarafından karşılandı.