Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Oluremi Tinubu, Yunus Emre Enstitüsü'nü Ziyaret Etti

Nijerya Devlet Başkanının eşi Oluremi Tinubu, Abuja'daki YEE'yi ziyaret ederek etkinliklere katıldı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 18:33
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 18:59
Oluremi Tinubu, Yunus Emre Enstitüsü'nü Ziyaret Etti

Oluremi Tinubu’nun Yunus Emre Enstitüsü Ziyareti

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu’nun eşi Oluremi Tinubu, Nijerya'nın başkenti Abuja’da bulunan Yunus Emre Enstitüsü’nü (YEE) ziyaret etti.

Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi ile Bir Araya Geldi

Bu ziyarette, Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar ve eşi Füsun Bayraktar’ın yanı sıra YEE Müdürü Musa Erbaş da yer aldı. Tinubu, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a verdiği sözler doğrultusunda bu ziyareti gerçekleştirdi.

Sergi Açılışı ve Türkçe Eğitimi

Oluremi Tinubu, ayrıca Nijerya Kadın Sanatçılar Birliği tarafından düzenlenen serginin açılışını yaptı ve enstitüdeki Türkçe eğitimi gören sınıfları ziyaret ederek bilgi aldı.

İstiklal Marşı'na Vurgu

Ziyaret sırasında, Türkçe eğitim alan yetim çocuklar tarafından ezberlenen İstiklal Marşı’nın on kıtası seslendirildi. Bu an, ziyaretin duygusal anlarından biri oldu.

Emine Erdoğan’ın Çalışmalarına Geniş Takdir

Oluremi Tinubu, ziyareti ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, Emine Erdoğan’ın Afrika için gerçekleştirdiği çalışmaları övgü ile dile getirdi. "O sadece Nijerya değil, tüm Afrika’yı çok seviyor. Bu çalışmalar için kendisine teşekkür ederiz," dedi.

Ayrıca, YEE'nin sadece Türk kültürünü tanıtmakla kalmayıp Nijerya’yı da temsil ettiğini ve Nijeryalı gençlerin gelişimine katkı sunduğunu ifade etti. Nijerya'nın Türkiye'ye Teşekkürü

Oluremi Tinubu, Türkiye’nin Nijerya’ya sağladığı destekler için de teşekkür etti.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun eşi Oluremi Tinubu, Nijerya'nın başkenti Abuja'daki...

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun eşi Oluremi Tinubu, Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Yunus Emre Enstitüsüne (YEE) ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a verdiği söz nedeniyle YEE'yi ziyaret eden Tinubu (sol), Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar (sağ 3) tarafından karşılandı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun eşi Oluremi Tinubu, Nijerya'nın başkenti Abuja'daki...

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun eşi Oluremi Tinubu, Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Yunus Emre Enstitüsüne (YEE) ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a verdiği söz nedeniyle YEE'yi ziyaret eden Tinubu (sol), Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar (sağ 3) tarafından karşılandı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun eşi Oluremi Tinubu, Nijerya'nın başkenti Abuja'daki...

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun eşi Oluremi Tinubu, Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Yunus Emre Enstitüsüne (YEE) ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a verdiği söz nedeniyle YEE'yi ziyaret eden Tinubu (sol), Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar (sağ 3) tarafından karşılandı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun eşi Oluremi Tinubu, Nijerya'nın başkenti Abuja'daki...

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun eşi Oluremi Tinubu, Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Yunus Emre Enstitüsüne (YEE) ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a verdiği söz nedeniyle YEE'yi ziyaret eden Tinubu (sol), Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar (sağ 3) tarafından karşılandı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun eşi Oluremi Tinubu, Nijerya'nın başkenti Abuja'daki...

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun eşi Oluremi Tinubu, Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Yunus Emre Enstitüsüne (YEE) ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a verdiği söz nedeniyle YEE'yi ziyaret eden Tinubu (sol), Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar (sağ 3) tarafından karşılandı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun eşi Oluremi Tinubu, Nijerya'nın başkenti Abuja'daki...

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun eşi Oluremi Tinubu, Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Yunus Emre Enstitüsüne (YEE) ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a verdiği söz nedeniyle YEE'yi ziyaret eden Tinubu (sol), Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar (sağ 3) tarafından karşılandı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun eşi Oluremi Tinubu, Nijerya'nın başkenti Abuja'daki...

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun eşi Oluremi Tinubu, Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Yunus Emre Enstitüsüne (YEE) ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a verdiği söz nedeniyle YEE'yi ziyaret eden Tinubu (sol), Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar (sağ 3) tarafından karşılandı.

İLGİLİ HABERLER

Yoğurdun içine bir kaşık ekleyip yiyin! Vücudunuzdaki mucizeye inanamayacaksınız

Mamak'ta değerli bir taşınmaz satışta 1.600.000 TL değerinde!

Samsung'u olanlar, iPhone'u olanları çatlatacak! Samsung özel WhatsApp güncellemesi alacak! İşte alacak telefonlar listesi

Çocuklu ailelere 400 TL destek müjdelendi! Her haneye para girecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Çocuklu ailelere 400 TL destek müjdelendi! Her haneye para girecek

İŞKUR'dan yeni TYP alımı fırsatı! Kaymakamlıklara TYP personeli alınacak

Emeklilere 31 Temmuz'a kadar süre verildi! Bir sefere mahsus 12.000 TL verilecek

Samsung'u olanlar, iPhone'u olanları çatlatacak! Samsung özel WhatsApp güncellemesi alacak! İşte alacak telefonlar listesi

Yoğurdun içine bir kaşık ekleyip yiyin! Vücudunuzdaki mucizeye inanamayacaksınız

Memur olmsk isteyene Temmuz ayının son müjdesi! Binlerce KPSS'li, KPSS'siz memur alımı yapılacak

250 TL ödüllü kredi kartı kampanyası! Aidat ödemesi yok

81 ilde altın satışları değişti! Artık o altınlar bozdurulamayacak

İŞKUR müjdesi! Gençlere günlük maaş fırsatı...

Ekonomik gıda zinciri devini vurdu! O firma iflas etti' Yüzlerce şube kapandı, binlerce kişi işsiz kaldı!

Nakit arayana büyük ödeme! 50.000 TL hızlı kredi onaylandı

Mamak'ta değerli bir taşınmaz satışta 1.600.000 TL değerinde!