Ömer Bolat Kahire'de: Türkiye-Mısır YDTİM II. Dönem Toplantısı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kahire'de Hassan El-Khatib ile YDTİM II. Dönem Toplantısı'na başkanlık ederek 15 milyar dolarlık ticaret hedefine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 15:54
Ömer Bolat Kahire'de: Türkiye-Mısır YDTİM II. Dönem Toplantısı

Ömer Bolat Kahire'de: Türkiye-Mısır YDTİM II. Dönem Toplantısı

İki ülke ticaretinde 15 milyar dolar hedefine yeniden vurgu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Hassan El-Khatib ile Kahire’de gerçekleştirilen Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması (YDTİM) II. Dönem Toplantısı'na başkanlık etti.

Bolat, sosyal medya paylaşımında toplantıda ele alınan konuları şöyle özetledi: "Toplantımızda; iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, yatırımların karşılıklı olarak güçlendirilmesi, teknik konularda iş birliğinin derinleştirilmesi ve iş çevrelerimizin karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik somut adımları kapsamlı şekilde ele aldık. Türkiye ve Mısır olarak, liderlerimizin ortaya koyduğu 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma konusundaki kararlılığımızı bir kez daha güçlü bir şekilde teyit ettik. Bu hedef doğrultusunda, ilgili kurumlarımızla birlikte yakın çalışma ve düzenli istişare mekanizmalarını kararlılıkla sürdüreceğiz"

Misafirperverlikleri ve yapıcı yaklaşımları için Mısırlı Bakan El-Khatib’e ve tüm Mısır makamlarına teşekkür eden Bakan Bolat, "Bugün imzalanan tutanakların, ülkelerimiz arasındaki dostluğun ve iş birliğinin daha da güçlenmesine vesile olmasını diliyorum" dedi.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, MISIR YATIRIM VE DIŞ TİCARET BAKANI HASSAN EL-KHATİB İLE KAHİRE’DE...

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, MISIR YATIRIM VE DIŞ TİCARET BAKANI HASSAN EL-KHATİB İLE KAHİRE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN TÜRKİYE-MISIR YÜKSEK DÜZEYLİ TİCARİ İSTİŞARE MEKANİZMASI (YDTİM) II. DÖNEM TOPLANTISI’NA BAŞKANLIK ETTİ.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, MISIR YATIRIM VE DIŞ TİCARET BAKANI HASSAN EL-KHATİB İLE KAHİRE’DE...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ Hipodromu'nda Dünya Engelliler Günü: Empati Parkuru ve Atla Terapi
2
Tomarza Kaymakamı Selim Eser'ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Ziyareti
3
Batuhan Eruçar Tarsus’ta Gençlere İlham Verdi — Serebral Palsili Milli Yüzücü
4
Talas’ta Yunus Buyükkuşoğlu Özel Eğitim Okulu 3 Aralık’ta Açıldı
5
Kocagöz’den Müjde: Kepez’te Engelli Farkındalık Komisyonu Oy Birliğiyle Kuruldu
6
Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: Midyat'ta 3 Şüpheli Yakalandı
7
Antalya'da ilkokulda akran zorbalığı: Kız öğrenci 11 kişiyle darbedildi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?