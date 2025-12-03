Ömer Bolat Kahire'de: Türkiye-Mısır YDTİM II. Dönem Toplantısı

İki ülke ticaretinde 15 milyar dolar hedefine yeniden vurgu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Hassan El-Khatib ile Kahire’de gerçekleştirilen Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması (YDTİM) II. Dönem Toplantısı'na başkanlık etti.

Bolat, sosyal medya paylaşımında toplantıda ele alınan konuları şöyle özetledi: "Toplantımızda; iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, yatırımların karşılıklı olarak güçlendirilmesi, teknik konularda iş birliğinin derinleştirilmesi ve iş çevrelerimizin karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik somut adımları kapsamlı şekilde ele aldık. Türkiye ve Mısır olarak, liderlerimizin ortaya koyduğu 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma konusundaki kararlılığımızı bir kez daha güçlü bir şekilde teyit ettik. Bu hedef doğrultusunda, ilgili kurumlarımızla birlikte yakın çalışma ve düzenli istişare mekanizmalarını kararlılıkla sürdüreceğiz"

Misafirperverlikleri ve yapıcı yaklaşımları için Mısırlı Bakan El-Khatib’e ve tüm Mısır makamlarına teşekkür eden Bakan Bolat, "Bugün imzalanan tutanakların, ülkelerimiz arasındaki dostluğun ve iş birliğinin daha da güçlenmesine vesile olmasını diliyorum" dedi.

