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Ömer Çelik'ten Yeniden Refah Partisi'ne Tepki: Hür İrade Üzerinde Vesayet Kurmaya Çalışıyorlar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeniden Refah Partisi'nin iddialarına sert yanıt vererek, hür irade vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 22:41
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 22:41
Ömer Çelik'ten Yeniden Refah Partisi'ne Tepki: Hür İrade Üzerinde Vesayet Kurmaya Çalışıyorlar

Ömer Çelik'ten Yeniden Refah Partisi'ne Sert Tepki

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Yeniden Refah Partisi'nin son iddialarına karşı sert bir üslupla yanıt verdi. Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "CHP'ye seçim kazandırmayı siyasi amaç haline getirenlerin bugünkü açıklaması, hür iradesiyle hareket eden belediye başkanları üzerinde köhne bir vesayet kurma çabasıdır" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanlarını Hedef Aldılar

Çelik, Yeniden Refah Partisi'nin hür iradeleriyle AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetine katılmak isteyen belediye başkanlarını töhmet altına almaya çalıştığını belirtti. "Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde birçok yerde bağımsız bir siyaset izlememiştir. Amacı, AK Parti'ye kaybettirip CHP'ye kazandırmak olmuştur" diye ekledi.

Politik İlkeler Üzerine Düşünün

Çelik, Yeniden Refah Partisi'nin geçmişte AK Parti'de siyaset yapmış isimlere teklif götürmesinin, siyasi ilkeler açısından yüzleşmeleri gereken bir durum olduğunu vurguladı. Ayrıca, şantaj ve siyasi ahlaktan bahsedenlerin öncelikle bu kavramları kendilerinin dikkate alması gerektiğini söyledi.

AK Parti'nin Kapısı Herkese Açık

Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye ve dünya siyasetinde önemli eserlerin adresi olan AK Parti'nin kapısının, millete ilkeler temelinde hizmet etmek isteyen tüm belediye başkanlarına her zaman açık olduğunu sözlerine ekledi.

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