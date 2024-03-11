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Ordu'da Akülü Araba Faciası: 4 Yaşındaki Çocuğun Gezen Arabası Evin İçin Alev Aldı!

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Çaybaşı İlçe Emniyet Amirliği'nde görevli Fatih Ayan'a ait evde, 4 yaşındaki Yağız Alp Ayan'ın akülü arabası kullanılmaya başlandığı sırada alev aldı. Hızla büyüyen alevlere anne müdahale ederek çocuğunu kurtardı, ancak evin bir kısmı yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 11.03.2024 17:20
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 17:20
Ordu'da Akülü Araba Faciası: 4 Yaşındaki Çocuğun Gezen Arabası Evin İçin Alev Aldı!

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Çaybaşı İlçe Emniyet Amirliği'nde görevli Fatih Ayan'a ait evde meydana gelen olayda, 4 yaşındaki Yağız Alp Ayan'ın akülü arabası, evin içinde gezerken henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Olayı fark eden annesi, hızla müdahale ederek çocuğunu alevlerin içinden uzaklaştırdı. Alevlerin büyümesi üzerine, akülü araba balkona çıkarılarak yangının diğer alanlara sıçraması önlendi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, balkonda yanmaya devam eden araca hızlı bir müdahale gerçekleştirdi. Yangın sonrasında tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan anne ve çocuğun sağlık durumu ise kontrol altında tutuluyor. Evde meydana gelen yangınla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

yangın

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