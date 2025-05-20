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Ordu'da Boğulma Tehlikesi: Lise Öğrencisinden Acı Haber

Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren lise öğrencilerinden biri hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 20.05.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 16:12
Ordu'da Boğulma Tehlikesi: Lise Öğrencisinden Acı Haber

Ordu'da Boğulma Tehlikesi: Lise Öğrencisinden Acı Haber

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Kumbaşı Mahallesi'nde serinlemek amacıyla denize giren 3 lise öğrencisi, boğulma tehlikesi geçirdi. Orhan Kadirhan Bilkay, Y.K. ve A.Ö. isimli öğrenciler, bir süre sonra gözden kaybolarak tehlikeli bir duruma maruz kaldı.

Durumu fark eden çevredekiler, derhal 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri de yönlendirildi. Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan öğrenciler, hızlı bir müdahale ile çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Fakat, yapılan tüm müdahalelere rağmen Orhan Kadirhan Bilkay hayatını kaybetti. Diğer iki öğrencinin tedavi süreçleri ise devam ediyor ve durumları gözlemleniyor.

Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 lise öğrencisi, tedavi altına alındı.

Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 lise öğrencisi, tedavi altına alındı.

Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 lise öğrencisi, tedavi altına alındı.

Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 lise öğrencisi, tedavi altına alındı.

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