Ordu'da Boğulma Tehlikesi: Lise Öğrencisinden Acı Haber

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Kumbaşı Mahallesi'nde serinlemek amacıyla denize giren 3 lise öğrencisi, boğulma tehlikesi geçirdi. Orhan Kadirhan Bilkay, Y.K. ve A.Ö. isimli öğrenciler, bir süre sonra gözden kaybolarak tehlikeli bir duruma maruz kaldı.

Durumu fark eden çevredekiler, derhal 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri de yönlendirildi. Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan öğrenciler, hızlı bir müdahale ile çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Fakat, yapılan tüm müdahalelere rağmen Orhan Kadirhan Bilkay hayatını kaybetti. Diğer iki öğrencinin tedavi süreçleri ise devam ediyor ve durumları gözlemleniyor.

Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 lise öğrencisi, tedavi altına alındı.

Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 lise öğrencisi, tedavi altına alındı.