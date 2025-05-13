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Ordu'da İntihar İddiası: Eş Tutuklandı

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde intihar ettiği öne sürülen kadının eşi, 'eşe karşı eziyet' nedeniyle tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.05.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 14:28
Ordu'da İntihar İddiası: Eş Tutuklandı

Ordu'da İntihar İddiası: Eş Tutuklandı

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde, 11 Mayıs'ta intihar ettiği iddia edilen 20 yaşındaki Arzu A'nın eşi Cihan A. 'eşe karşı eziyet' suçlamasıyla tutuklandı. Olay, Aşıklı Mahallesi'nde meydana geldi.

Çaybaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arzu A'nın intiharının ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde Cihan A. ve kayınvalidesi Kıymet A'yı gözaltına aldı. Jandarma tarafından gerçekleştirilen işlemlerin ardından, her iki zanlı da Ünye Adliyesine sevk edildi.

Cihan A, yargı süreçleri sırasında 'eşe karşı eziyet' suçlamasıyla tutuklanırken, Kıymet A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın detayları ve soruşturmanın seyri, yerel halkta derin bir üzüntüye yol açtı.

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde iki gün önce intihar ettiği öne sürülen kadının eşi, "eşe karşı eziyet"...

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde iki gün önce intihar ettiği öne sürülen kadının eşi, "eşe karşı eziyet" iddiasıyla tutuklandı.

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