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Ordu'da Öğrenci Ölümüne Sebep Olan Öğretmenin Yargılanmasına Devam Edildi

Ordu'daki trafik kazasında hayatını kaybeden öğrencinin davasında tutuklu öğretmenin yargılamasında yeni gelişmeler yaşandı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 16:17
Ordu'da Öğrenci Ölümüne Sebep Olan Öğretmenin Yargılanmasına Devam Edildi

Ordu'daki Trafik Kazası Davası

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trajik bir olayda, okul bahçesinde yaşanan trafik kazasında 7 yaşındaki öğrenci Miray Arslan'ın ölümüyle ilgili tutuklu öğretmen Banu Kaya'nın yargılanmasına devam edildi.

İkinci Duruşma Gerçekleşti

Ordu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen davanın ikinci duruşmasında, sanık öğretmen Banu Kaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşma salonunda, kazadan sonra büyük bir acı yaşayan Miray Arslan'ın anne ve babası Eda ile Yakup Arslan da yer aldı.

Sanığın Savunması

Sanık Banu Kaya, yapmış olduğu savunmada, "Öyle bir şey olduğu için çok üzgünüm." diyerek, önceki ifadelerini yineledi. Davada yer alan Eda ve Yakup Arslan çifti ise sanığın cezalandırılması için talepte bulundu.

Prokurörün Talebi

Savcının mütalaasında, sanığın bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan cezalandırılmasını talep ettiği bildirildi. Duruşmada tekrar söz alan sanık Kaya, "Olay nedeniyle çok üzgünüm. Ben de o ailenin yerinde olabilirdim. Zor, her iki taraf için de. Çocuklarım okuyor, bana ihtiyaçları var. Tahliyemi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme Kararı

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın Geçmişi

2 Eylül tarihinde, Saray Mahallesi’ndeki Gazi İlkokul ve Ortaokulu'nda görevli öğretmen Banu Kaya, 52 BK 790 plakalı otomobiliyle okul bahçesine girdiği sırada uyum haftası nedeniyle okula giden Miray Arslan'a çarpmıştı. Ağır yaralanan Arslan, olayın ardından hemen hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamamıştı.

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