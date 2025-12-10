Ordu'da Uyuşturucu Operasyonları: 2 Tutuklama, Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonları: 2 Şüpheli Tutuklandı

Operasyon Detayları

Ordu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Son bir haftada ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu 9,9 gram metamfetamin, 47,84 gram sentetik kannabinoid ve 41 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanırken, ayrıca 4 şahıs hakkında adli işlem uygulandı.

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

