Ordu Fatsa'da Silahlı Kuyumcu Soygunu: Yaklaşık 5 Kilogram Altın Çalındı

Ordu Fatsa'da silahlı kuyumcu soygunu

Olayın ayrıntıları

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, Reşadiye Caddesi üzerinde bulunan Yılmaz Kuyumculuk'a giren kimliği henüz belirlenemeyen, silahlı ve kafasında kask bulunan bir kişi, iş yerindeki çalışanın elini ve ayağını bağlayarak vitrindeki altınları çaldı.

Olay, iş yeri sahibi Yılmaz Şerbetçi'ye ait iş yerinde gerçekleşti. Görgü ve edinilen bilgilere göre soyguncu, önce çalışanı kapıları kapatması için uyardı; çalışanın bu isteği yerine getirmemesi üzerine zanlı, iddiaya göre çalışanın el ve ayağını bağladı ve vitrinlerdeki takıları alarak bölgeden uzaklaştı.

Yaklaşık 5 kilogram altın çalındı.

İş yeri sahibi Yılmaz Şerbetçi olayı şöyle anlattı: "Emniyet gerekli bilgileri ve kayıtları aldı, sonrasına bakılacak. Hırsız içeriye silahla girmiş, elemanımızı yere yatırmış ve elini ve ayağını bağlamış. Kar maskeli ve kasklı imiş."

Görgü tanığı Hakan Demiroğlu ise zanlının olay günü bölgede uzun süre beklediğini belirterek, "Şüpheli şahıs saat 11.00’den bu yana buralarda. Sürekli buralardaydı, soracakken buradan ayrıldı. Karşı taraftaki kuyumcuya giriyor ve hırsızlık yapıyor. Akşama kadar elinde eldiven, kafasında kask buralarda dolaştı" diye konuştu.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Emniyet güçleri, soygunu gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek geniş çaplı bir çalışma başlattı.

