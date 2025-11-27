Orhangazi Otoyolu'nda Gezi Otobüsü Motorundan Yangın: 39 Öğrenci Tahliye Edildi

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda motor bölümünden alev alan gezi otobüsündeki 39 öğrenci ve öğretmenler, sürücünün müdahalesiyle tahliye edildi; yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 10:48
Orhangazi Otoyolu'nda Gezi Otobüsü Motorundan Yangın: 39 Öğrenci Tahliye Edildi

Orhangazi Otoyolu'nda Gezi Otobüsü Motorundan Yangın

Öğrenciler son anda tahliye edildi, yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen yangında, Çanakkale’nin Lapseki ilçesinden İstanbul’a geziye giden bir tur otobüsünün motor bölümünden alev çıktı.

Plevne Ortaokulu öğrencilerinin bulunduğu otobüste; 39 öğrenci, 6 öğretmen ve 2 rehber yer alıyordu. Olay, sabah 08.00 sıralarında gerçekleşti.

Otobüs sürücüsü Ahmet Kantarcı (66) idaresindeki 17 HT 555 plakalı aracı emniyet şeridine çekerek, öğrenciler ve öğretmenleri hızla tahliye etti. Bu müdahale sayesinde yolcular son anda güvenli bölgeye alındı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek otobüsteki yangını söndürdü. Tahliye edilen grup, olay yerine çağrılan başka bir otobüsle yollarına devam etti.

Yanan otobüsün bulunduğu alan çekici ile kaldırıldıktan sonra otoyoldaki trafik normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öne çıkan bilgiler: Yangın motor bölümünde başladı, sürücünün hızlı müdahalesiyle tahliye başarıyla gerçekleştirildi ve itfaiye yangını söndürdü.

GEBZE-ORHANGAZİ-İZMİR OTOYOLU ORHANGAZİ TÜNELİ YAKINLARINDA MEYDANA GELEN OTOBÜS YANGININDA...

GEBZE-ORHANGAZİ-İZMİR OTOYOLU ORHANGAZİ TÜNELİ YAKINLARINDA MEYDANA GELEN OTOBÜS YANGININDA ÇANAKKALE'NİN LAPSEKİ İLÇESİNDEN İSTANBUL'A GEZİYE GİDEN ÖĞRENCİLERİ TAŞIYAN OTOBÜS MOTOR BÖLÜMÜNDEN ALEV ALDI. SÜRÜCÜNÜN EMNİYET ŞERİDİNE ÇEKİP ÖĞRENCİLERİ TAHLİYE ETTİĞİ OLAYDA OTOBÜS ALEV TOPUNA DÖNDÜ. OTOBÜS İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ.

GEBZE-ORHANGAZİ-İZMİR OTOYOLU ORHANGAZİ TÜNELİ YAKINLARINDA MEYDANA GELEN OTOBÜS YANGININDA...

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan, G20'de Meloni ile Görüştü: Türkiye-İtalya İş Birliği Öne Çıktı
2
Kuantum Noktaları Kanser ve Alzheimer Tedavisinde Yeni Umut
3
Yaşar Güler, Osman Aşkın Bak'ı MSB'de Kabul Etti
4
Muratpaşa'da +0.5: Sanatla Akdeniz'in Geleceğine Enerji
5
ESO Kasım Meclis Toplantısı: Bütçe ve Oda Faaliyetleri Değerlendirildi
6
Van'da Şah Damarı (Glomus) Tümörü Ameliyatlarında Başarı
7
Manisa Alaşehir'de JASAT Operasyonu: 290 Ecza Hapı Ele Geçirildi

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?