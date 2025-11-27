Orhangazi Otoyolu'nda Gezi Otobüsü Motorundan Yangın: 39 Öğrenci Tahliye Edildi

Orhangazi Otoyolu'nda Gezi Otobüsü Motorundan Yangın

Öğrenciler son anda tahliye edildi, yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen yangında, Çanakkale’nin Lapseki ilçesinden İstanbul’a geziye giden bir tur otobüsünün motor bölümünden alev çıktı.

Plevne Ortaokulu öğrencilerinin bulunduğu otobüste; 39 öğrenci, 6 öğretmen ve 2 rehber yer alıyordu. Olay, sabah 08.00 sıralarında gerçekleşti.

Otobüs sürücüsü Ahmet Kantarcı (66) idaresindeki 17 HT 555 plakalı aracı emniyet şeridine çekerek, öğrenciler ve öğretmenleri hızla tahliye etti. Bu müdahale sayesinde yolcular son anda güvenli bölgeye alındı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek otobüsteki yangını söndürdü. Tahliye edilen grup, olay yerine çağrılan başka bir otobüsle yollarına devam etti.

Yanan otobüsün bulunduğu alan çekici ile kaldırıldıktan sonra otoyoldaki trafik normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

