Orman Genel Müdürlüğü ve THY'den Ağaçlandırma Protokolü

Orman Genel Müdürlüğü ve THY'den Önemli İşbirliği

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile Türk Hava Yolları (THY), Türkiye’nin orman varlığını geliştirmek ve iklim değişikliği ile mücadeleyi desteklemek amacıyla "Ağaçlandırma ve Ormancılık Faaliyetleri Marka İşbirliği Protokolü"ne imza attı. Törene, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi katıldı.

Türkiye'nin Orman Gücü

Protokol, Türkiye’nin orman alanlarını artırmayı hedefliyor. Bekir Karacabey, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünya genelinde orman varlığını en çok artıran nadir ülkelerden biri olduğunu vurguladı. FAO raporuna göre Türkiye, orman varlığını artırma konusunda dünya genelinde 6’ncı, Avrupa’da ise 1’inci sırada yer alıyor.

Yaşanabilir Bir Gelecek İçin Fidanlar Dikeliyor

Karacabey, ağaçlandırma çalışmalarının önemine dikkat çekerek, “Dikilecek her bir fidan, temiz havanın kaynağı olan ormanlara katkı sunacak ve çevre kirliliğiyle mücadelenin de destekçisi olacaktır,” dedi. Bu bağlamda, protokolün hayırlı ve verimli olmasını diledi.

THY'nin Sürdürülebilirlik Vizyonu

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, şirketin büyüme hedeflerine değinerek, emisyon oranlarını azaltma çalışmaları yürüttüklerini aktardı. “Karbon yutak alanı oluşturmak, emisyon azaltımı ve dengeleme konularında önemli bir adım atmış olduk,” dedi. Ekşi, bu işbirliği sayesinde farkındalık oluşturarak THY’nin global imajına katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından, Bekir Karacabey ve Bilal Ekşi, protokolü imzaladılar.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile Türk Hava Yolları (THY) arasında karbon yutak alanları oluşturma ve çevresel farkındalık sağlama hedefiyle "Ağaçlandırma ve Ormancılık Faaliyetleri Marka İşbirliği Protokolü"ne imza atıldı.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile Türk Hava Yolları (THY) arasında karbon yutak alanları oluşturma ve çevresel farkındalık sağlama hedefiyle "Ağaçlandırma ve Ormancılık Faaliyetleri Marka İşbirliği Protokolü"ne imza atıldı.