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Orman Yangınlarıyla Mücadelede Hava Gücü Artıyor: 105 Helikopter, 27 Uçak ve 14 İHA Görevde

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, bu yıl orman yangınlarıyla mücadelede 105 helikopter, 27 uçak ve 14 İHA'nın görev yapacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 17:00
Orman Yangınlarıyla Mücadelede Hava Gücü Artıyor: 105 Helikopter, 27 Uçak ve 14 İHA Görevde

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Denizli'de gerçekleştirdiği konuşmada bu yıl orman yangınlarıyla mücadelede ortaya konulacak hava gücünü duyurdu. Karacabey, 105 helikopter, 27 uçak ve 14 İHA'nın görev alacağını açıkladı.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen 2024 Yeşil Bayrak sertifika dağıtım töreninde konuşma yapan Karacabey, orman yangınlarıyla mücadelede toplumsal duyarlılığın önemine dikkat çekti. Yangınların büyük çoğunluğunun insan kaynaklı olduğunu vurgulayan Karacabey, "Geçtiğimiz yıl ülkemiz genelinde 3 bin 700 orman yangını meydana geldi. Kırsal alan yangını olarak nitelendirilen 4 bin 800 orman dışı yangına da müdahale etmek zorunda kaldık" dedi.

Özellikle Çanakkale'den Hatay'a kadar olan bölgenin yangınlar açısından hassas olduğunu belirten Karacabey, iklim değişikliği nedeniyle yangına hassas alanların oranının arttığını ifade etti. "Bu yıl ülkemiz genelinde yangına hassas ormanlarımızın oranı yüzde 64 seviyesine yükseldi. Geçtiğimiz yıllarda bu oran yüzde 55'ti ve her geçen gün artış gösteriyor" diye konuştu.

Yangınlara müdahalede hava araçlarının kritik rolüne dikkat çeken Karacabey, Türkiye'nin İHA teknolojisini etkin bir şekilde kullanan iki ülkeden biri olduğunu vurguladı. Hava araçlarının koordinasyonunun sağlandığını belirten Karacabey, "Bu İHA'lar, Çanakkale'den Hatay'a kadar olan hattı bir dakika içerisinde gözetleyebiliyor. Canlı görüntüler, hem teknik ekipler hem de yangın yönetim merkezindeki arkadaşlar tarafından izleniyor" dedi.

Konuşmaların ardından Karacabey, muhtarlara sertifikalarını takdim etti.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey (solda), Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda...

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey (solda), Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen 2024 yılında kentte ve Uşak'ta hiç yangın çıkmamış 27 mahallenin muhtarına verilen "Yeşil Bayrak" sertifikasının dağıtım törenine katıldı.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey (solda), Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda...

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey (solda), Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen 2024 yılında kentte ve Uşak'ta hiç yangın çıkmamış 27 mahallenin muhtarına verilen "Yeşil Bayrak" sertifikasının dağıtım törenine katıldı.

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