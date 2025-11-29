Ortaca Okçular'da Yangın: Muhtarlar Derneği Başkanı'ndan Yardım Çağrısı

Ortaca Okçular'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi; Aziz Türkmen, vatandaşlardan resmi kurumların dışında yardım talep etti.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 13:37
Aziz Türkmen: "Bugün onlarda yarın bizde"

Dün gece saatlerinde Muğla’nın Ortaca ilçesi Okçular mahallesinde, tek katlı, çatısı ahşap bir binada çıkan yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Evde bulunan tüm eşyalar alevlere teslim olurken, Ortaca Muhtarlar Derneği Başkanı ve Bahçelievler Mahalle Muhtarı Aziz Türkmen, yanan aile için vatandaşlara yardım çağrısında bulundu.

Türkmen, "Çok değerli Ortaca’lı vatandaşlarımız. Dün akşam saatlerinde Ortaca Okçular mahallemizde meydana gelen yangında ailemizin evi kullanılamaz hale gelmiştir. Resmi kurumlarımız haricinde siz duyarlı vatandaşlarımızı bu zor günde ellerinden tutmaya davet ediyorum. Bugün onlarda yarın bizde. İrtibat için Okçular Mahalle muhtarımız Sedat Erken’e ulaşmanız yeterlidir" dedi.

Yardım çağrısı, resmi kurumların yanı sıra duyarlı vatandaşların desteğini bekliyor. İrtibat için Okçular Mahalle Muhtarı Sedat Erken adı verildi.

