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Örümcek Adam, Çankırı'da Yeraltı Tuz Şehri'ni Keşfetti

Türkiye'de 'Örümcek Adam' kostümüyle gezintiye çıkan Salih Ayaz Koç, Çankırı'da Yer Altı Tuz Şehri'ni ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 13:26
Örümcek Adam, Çankırı'da Yeraltı Tuz Şehri'ni Keşfetti

Örümcek Adam, Çankırı'da Yeraltı Tuz Şehri'ni Keşfetti

'Örümcek Adam' kostümüyle Türkiye'yi dolaşma hayaliyle İzmir'den yola çıkan Salih Ayaz Koç, Çankırı’da Yer Altı Tuz Şehri'ni ziyaret etti. 24 yaşındaki Koç, Türkiye masasını 57’nci durağı olan Çankırı’da tamamladı.

Tarihî Bir Gezi

Hititler döneminden beri tuz elde edilen, yerin 150 metre altında bulunan Yer Altı Tuz Şehri'ni gezen Koç, burada ziyaretçilerle fotoğraf çektirdi. Koç, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden sonra 'Örümcek Adam' kıyafeti alarak deprem bölgesine gittiğini belirtti.

Moral Vermek İçin Yola Çıktı

Afetzede çocuklara moral verebilmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyen Koç, "552 gündür yoldayım. Türkiye gezisini tamamladıktan sonra yardıma muhtaç olan insanlara destek olmak istiyorum. Ardından dünya turuna çıkarak Türk gençliği olarak mesajımı yaymayı hedefliyorum," şeklinde konuştu.

Çankırı İzlenimleri

Çankırı'ya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Koç, "Mağara beni şaşırttı, olağanüstü. Çankırı insanları çok cana yakın. Her şehirde güzel insanlarımız var," dedi. Ziyaretinin ardından Koç, kent merkezini de dolaşmayı ihmal etmedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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