DOLAR
38,1 -0,12%
EURO
43,24 -0,01%
ALTIN
3.947,72 -0,54%
BITCOIN
3.263.226,23 -0,96%

Örümcek Adam Türkiye'yi Geziyor: Erzurum'da Büyük İlgiyle Karşılandı

Türkiye'yi Örümcek Adam kostümüyle gezen Ayaz Salih Koç, Erzurum'da çocuklarla buluştu ve büyük ilgi topladı.

Yayın Tarihi: 15.04.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 11:05
Örümcek Adam Türkiye'yi Geziyor: Erzurum'da Büyük İlgiyle Karşılandı

Örümcek Adam Türkiye'yi Geziyor: Erzurum'da Büyük İlgiyle Karşılandı

İzmir'den yola çıkarak Türkiye'yi Örümcek Adam kostümüyle gezme hayalini gerçekleştiren Ayaz Salih Koç, 63. durak olarak Erzurum'a ulaştı. Burada vatandaşlarla buluşan Koç, kentin sokaklarında büyük bir ilgiyle karşılandı.

26 yaşındaki Koç, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından, çocukların zihninde afetin izlerini silmek amacıyla "örümcek adam" kıyafetiyle çeşitle etkinlikler düzenlemişti. Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklara umut olma çabası, onu ülke turuna çıkmaya teşvik etti.

Kaldığı otelde kostümünü giyerek sokağa çıkan Koç, Atatürk Üniversitesi kampüsünde hem öğrencilerle hem de ufak yaşta çocuklarla bir araya geldi. Kar topu oynayıp sohbet eden Koç, giydiği kıyafetle her yaştan insanın dikkatini çekmeyi başardı.

Koç, AA muhabirine verdiği demeçte, "Erzurum'da çok iyi karşılandım. Örümcek adamı kucaklarına bastılar ve her yerden ilgi gösterdiler. Cağ kebabı yedim. Buraya gelen herkesin kadayıf dolması ve cağ kebabı yemesi şart!" şeklinde konuştu.

Her gittiği yerde sıcak bir karşılama ile karşılaştığını belirten Koç, "Kostümle dışarı çıktığımda herkes şaşırıyor. Amcalar, teyzeler çok seviyor; çocuklar içinse bu durum bambaşka!" dedi.

Türkiye'yi "Örümcek Adam" kostümüyle gezme hayaliyle memleketi İzmir'den yola çıkan Ayaz Salih...

Türkiye'yi "Örümcek Adam" kostümüyle gezme hayaliyle memleketi İzmir'den yola çıkan Ayaz Salih Koç, 63. şehir olarak geldiği Erzurum'da vatandaşlarla buluştu. Koç, Atatürk Üniversitesi kampüsünde dolaştığı sırada hem üniversite öğrencileriyle hem de küçük yaştaki çocuklarla sohbet edip kar topu oynadı.

Türkiye'yi "Örümcek Adam" kostümüyle gezme hayaliyle memleketi İzmir'den yola çıkan Ayaz Salih...

Türkiye'yi "Örümcek Adam" kostümüyle gezme hayaliyle memleketi İzmir'den yola çıkan Ayaz Salih Koç, 63. şehir olarak geldiği Erzurum'da vatandaşlarla buluştu. Koç, Atatürk Üniversitesi kampüsünde dolaştığı sırada hem üniversite öğrencileriyle hem de küçük yaştaki çocuklarla sohbet edip kar topu oynadı.

İLGİLİ HABERLER

Van'da MEM Personeline 52.472 TL Promosyon Müjdesi

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor

MGM'den Yaz Mevsimi için Şok Uyarı: Zorlu Günler Kapıda!

Karaman-Konya Karayolunda Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP'li Ocaklı: Yaş Çay Alım Fiyatı En Az 35 Lira Olmalı
2
Küresel İklim Değişikliği Meyve Bahçelerinde Rekolte Kaybına Yol Açıyor
3
Samsun Genç Girişim Zirvesi 120 Öğrenci ile Kapılarını Açtı
4
Elazığ'da Alışveriş Merkezi Otoparkında Engerek Yılanı Panik Yarattı
5
Fatih'te Cinayet Zanlısı 5 Şüpheli Yakalandı
6
Kahramanmaraş'ta Şehit Yakını ve Gazi Destek Birimi Kuruldu
7
Ankara'da 'Benim Doğa Hikayem' Temalı Sergi Açıldı

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru: Büyüleyici Işık Gösterisi Geri Dönüyor!

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor

Elazığ'da Alışveriş Merkezi Otoparkında Engerek Yılanı Panik Yarattı

21 Mart Nevruz Bayramı Resmi Tatil Oluyor!

Düzce'de 65 Yaş Üstüne Su Faturasında Yüzde 20 İndirim Müjdesi

MGM'den Yaz Mevsimi için Şok Uyarı: Zorlu Günler Kapıda!

15 Nisan Kar Yağışı: Hangi İllerde Etkili Olacak?

PTTCell'den Nisan Ayı İndirimleri: Faturalar Yüzde 50 Düşecek!

TEB'den 8 Mayıs'ta Başlayan Geri Ödeme Şöleni!

Van'da MEM Personeline 52.472 TL Promosyon Müjdesi

Karaman-Konya Karayolunda Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı