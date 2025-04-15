Örümcek Adam Türkiye'yi Geziyor: Erzurum'da Büyük İlgiyle Karşılandı

İzmir'den yola çıkarak Türkiye'yi Örümcek Adam kostümüyle gezme hayalini gerçekleştiren Ayaz Salih Koç, 63. durak olarak Erzurum'a ulaştı. Burada vatandaşlarla buluşan Koç, kentin sokaklarında büyük bir ilgiyle karşılandı.

26 yaşındaki Koç, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından, çocukların zihninde afetin izlerini silmek amacıyla "örümcek adam" kıyafetiyle çeşitle etkinlikler düzenlemişti. Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklara umut olma çabası, onu ülke turuna çıkmaya teşvik etti.

Kaldığı otelde kostümünü giyerek sokağa çıkan Koç, Atatürk Üniversitesi kampüsünde hem öğrencilerle hem de ufak yaşta çocuklarla bir araya geldi. Kar topu oynayıp sohbet eden Koç, giydiği kıyafetle her yaştan insanın dikkatini çekmeyi başardı.

Koç, AA muhabirine verdiği demeçte, "Erzurum'da çok iyi karşılandım. Örümcek adamı kucaklarına bastılar ve her yerden ilgi gösterdiler. Cağ kebabı yedim. Buraya gelen herkesin kadayıf dolması ve cağ kebabı yemesi şart!" şeklinde konuştu.

Her gittiği yerde sıcak bir karşılama ile karşılaştığını belirten Koç, "Kostümle dışarı çıktığımda herkes şaşırıyor. Amcalar, teyzeler çok seviyor; çocuklar içinse bu durum bambaşka!" dedi.

Türkiye'yi "Örümcek Adam" kostümüyle gezme hayaliyle memleketi İzmir'den yola çıkan Ayaz Salih Koç, 63. şehir olarak geldiği Erzurum'da vatandaşlarla buluştu. Koç, Atatürk Üniversitesi kampüsünde dolaştığı sırada hem üniversite öğrencileriyle hem de küçük yaştaki çocuklarla sohbet edip kar topu oynadı.

Türkiye'yi "Örümcek Adam" kostümüyle gezme hayaliyle memleketi İzmir'den yola çıkan Ayaz Salih Koç, 63. şehir olarak geldiği Erzurum'da vatandaşlarla buluştu. Koç, Atatürk Üniversitesi kampüsünde dolaştığı sırada hem üniversite öğrencileriyle hem de küçük yaştaki çocuklarla sohbet edip kar topu oynadı.