Osmaneli'de Yangın Alanları Yeniden Yeşilleniyor

Bilecik'te ağaçlandırma çalışmaları hız kazandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, orman yangınlarından etkilenen alanlar yeniden yeşile bürünüyor. Geçtiğimiz aylarda Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle Osmaneli sınırlarına kadar ulaşan yangınlar sonrasında bölgedeki iyileştirme çalışmaları yoğunlaştı.

Yangının etkilediği Büyükyenice Köyü Erenler ve Gömelez mevkilerinde fidan dikimi, arazi hazırlığı, tohum ekimi, teras yapımı ve yeniden ağaçlandırma çalışmaları hız kazandı. Ekipler sahada yürütülen uygulamalar ve gelecek planları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Orman İşletme Şefleri ve ormancılarla birlikte bölgeyi yerinde inceleyerek çalışmaları takip etti. Kaymakam Kılıç, sahadaki ekiplerden bilgi aldı ve çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Kaymakam Abdüssamed Kılıç, "Yangından etkilenen her alanın her santimini yeniden yeşillendirerek, gelecek nesillere sağlıklı ve yeşil bir vatan bırakmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Tarım Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ve ormancılarımızın gayretleriyle 'Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes' sloganıyla yeşil vatan için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi.

YANGIN ALANLARI YEŞİLE BÜRÜNÜYOR