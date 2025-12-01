Osmaneli'de Yangın Alanları Yeniden Yeşilleniyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Geyve'den yayılan yangınlardan etkilenen Büyükyenice'de fidan dikimi, tohum ekimi ve teras yapımıyla ağaçlandırma hızlandı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 10:11
Osmaneli'de Yangın Alanları Yeniden Yeşilleniyor

Osmaneli'de Yangın Alanları Yeniden Yeşilleniyor

Bilecik'te ağaçlandırma çalışmaları hız kazandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, orman yangınlarından etkilenen alanlar yeniden yeşile bürünüyor. Geçtiğimiz aylarda Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle Osmaneli sınırlarına kadar ulaşan yangınlar sonrasında bölgedeki iyileştirme çalışmaları yoğunlaştı.

Yangının etkilediği Büyükyenice Köyü Erenler ve Gömelez mevkilerinde fidan dikimi, arazi hazırlığı, tohum ekimi, teras yapımı ve yeniden ağaçlandırma çalışmaları hız kazandı. Ekipler sahada yürütülen uygulamalar ve gelecek planları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Orman İşletme Şefleri ve ormancılarla birlikte bölgeyi yerinde inceleyerek çalışmaları takip etti. Kaymakam Kılıç, sahadaki ekiplerden bilgi aldı ve çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Kaymakam Abdüssamed Kılıç, "Yangından etkilenen her alanın her santimini yeniden yeşillendirerek, gelecek nesillere sağlıklı ve yeşil bir vatan bırakmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Tarım Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ve ormancılarımızın gayretleriyle 'Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes' sloganıyla yeşil vatan için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi.

YANGIN ALANLARI YEŞİLE BÜRÜNÜYOR

YANGIN ALANLARI YEŞİLE BÜRÜNÜYOR

YANGIN ALANLARI YEŞİLE BÜRÜNÜYOR

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil
2
Sivas Bıçağı Ustası Emre Göçeri: 'Kızımın yüzünü unuttum' — El Yapımıya Fabrikasyona Karşı
3
Aydın Efeler'de Konaklı Camii'nde Şüpheli Çanta Paniği
4
Bursa Off-Road Yarışında Araç Takla Attı: Sürücü Yarasız Kurtuldu
5
Mersin'de Sağanakta Mesai: Büyükşehir ve MESKİ Gece Boyu Teyakkuz
6
Bursa Gelinlik Defilesi: Filiz Çekil'in 26 Koleksiyonu, Mehmet Çevik Şovuyla
7
Çatıdan Düşüp %94 Engelli Kalan Marangoz Burdur'da İkinci Mesleğiyle Hayata Tutundu

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL