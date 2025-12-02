Osmaneli'nin Yol Haritası AK Parti Toplantısında Netleşti

AK Parti'nin Osmaneli İlçe Danışma Meclisi toplantısında, Milletvekili Halil Eldemir'in katılımıyla ilçenin kalkınma ve hizmet planları belirlendi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 09:44
Osmaneli'nin Yol Haritası AK Parti Toplantısında Netleşti

Osmaneli'nin Yol Haritası AK Parti Toplantısında Netleşti

İlçe Danışma Meclisi öncelikleri belirledi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde düzenlenen AK Parti İlçe Danışma Meclisi toplantısında, ilçenin yol haritası masaya yatırıldı. Toplantıya AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir de katıldı.

Osmaneli teşkilatı bir araya gelerek ilçenin kalkınmasını hızlandıracak adımlar ve projeler üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Parti yöneticileri, sahadan gelen talepleri dikkate alarak ilçeye yönelik hizmet planlarını netleştirdi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım toplantı sonrası yaptığı açıklamada: "Sahadan gelen her sesi dikkate alarak, Osmaneli’nin yükselişini hızlandıracak adımları netleştirdik. Birlik ruhumuzla, Osmaneli’nin her mahallesine daha fazla hizmet, daha fazla enerji ve daha fazla heyecan taşımaya devam edeceğiz" dedi.

OSMANELİ’NİN YOL HARİTASI AK PARTİ TOPLANTISINDA BELİRLENDİ

OSMANELİ’NİN YOL HARİTASI AK PARTİ TOPLANTISINDA BELİRLENDİ

OSMANELİ’NİN YOL HARİTASI AK PARTİ TOPLANTISINDA BELİRLENDİ

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis: Transit Gemi Geçişleri 08.30'da Kapatıldı
2
Susurluk'ta Tek Taraflı Trafik Kazası: 1 Yaralı
3
Hisarcık MYO'da Bologna Bilgi Paketi ve Ders Tanım Formu Eğitimi
4
Sultanhisar'da Evcil Hayvan Mama Atölyesi Kuruluyor
5
Murat Dağı’nda 2025 yılı 42’inci Dönem Gece Etkinliği — Vali Musa Işın Katıldı
6
Mersin'de 'Anadolu’dan Ezgiler' Konseri Coşkuyla Gerçekleşti
7
Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu'na Teşekkür Belgesi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?