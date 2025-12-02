Osmaneli'nin Yol Haritası AK Parti Toplantısında Netleşti

İlçe Danışma Meclisi öncelikleri belirledi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde düzenlenen AK Parti İlçe Danışma Meclisi toplantısında, ilçenin yol haritası masaya yatırıldı. Toplantıya AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir de katıldı.

Osmaneli teşkilatı bir araya gelerek ilçenin kalkınmasını hızlandıracak adımlar ve projeler üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Parti yöneticileri, sahadan gelen talepleri dikkate alarak ilçeye yönelik hizmet planlarını netleştirdi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım toplantı sonrası yaptığı açıklamada: "Sahadan gelen her sesi dikkate alarak, Osmaneli’nin yükselişini hızlandıracak adımları netleştirdik. Birlik ruhumuzla, Osmaneli’nin her mahallesine daha fazla hizmet, daha fazla enerji ve daha fazla heyecan taşımaya devam edeceğiz" dedi.

