Osmaniye'de İki Katlı Ahşap Evde Yangın Büyümeden Söndürüldü

Osmaniye'de iki katlı ahşap evde yangın kontrol altına alındı

Gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde çıkan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

Osmaniye'de gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 1536 Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap bir evde yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, ahşap yapının hızla alev alması nedeniyle yangının büyüme riskine karşı hızlı ve etkili müdahale gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Ekiplerin özverili çalışması sayesinde yangın çevredeki diğer yapılara sıçramadan engellendi. Olayla ilgili olarak yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

