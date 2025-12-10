DOLAR
Osmaniye'de Minikler 'Ronnie-Göldeki Fısıltı' ile Tiyatro Şöleni

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nun Hollanda katkılı 'Ronnie-Göldeki Fısıltı' gösterisi Osmaniye'de minik öğrencileri büyüledi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 11:09
Osmaniye'de miniklere tiyatro şöleni

Osmaniye Belediyesi organizasyonuyla sahnelenen Ronnie-Göldeki Fısıltı adlı çocuk oyunu, kentte minik tiyatroseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Organizasyon ve destek

Gösteri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından ve Hollanda Krallığı'nın katkılarıyla sunuldu. Etkinlik, Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Sanat ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Oyun ve çocukların tepkisi

Hayal gücünü geliştiren yapısı ve dostluk-cesaret temalı hikâyesiyle öne çıkan oyun; renkli dekorları ve akıcı kurgusuyla öğrencileri adeta hayran bıraktı. Gösterinin sonunda tiyatro ekibi sahnede dans ederken çocuklar da onlara eşlik ederek neşeli anlar yaşadı.

Sahnede dans eden öğrencilerin oluşturduğu canlı görüntüler, salonda büyük beğeni topladı ve etkinliğe katılanlara keyifli bir atmosfer sundu.

Kapanış

Etkinlik, Osmaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kutalmış Gürel'in tiyatro ekibine çiçek takdim etmesiyle sona erdi. Osmaniye Belediyesi, kentte kültür ve sanat etkinliklerinin aralıksız devam edeceğini belirtti.

