Osmaniye'de mısır yüklü tır dorsesinde yangın

Düziçi'ndeki alevler itfaiye tarafından kontrol altına alındı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, mısır yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Düziçi-Osmaniye arasındaki Şekerdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adana istikametine doğru ilerleyen tırın dorsesindeki tekerler aniden alev aldı ve alevler kısa sürede aracı sarmaya başladı.

Durumu fark eden tır sürücüsü, aracı hızla emniyet şeridine çekerek daha büyük bir faciayı önledi ve 112 Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine sevk edilen Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri söndürdü.

Yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatıldı ve ekiplerin incelemeleri devam ediyor.

