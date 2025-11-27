Osmaniye'de yankesicilik operasyonu: 5 şüpheli gizli bölmeli araçla yakalandı

Osmaniye'de pazarda iki cep telefonu yankesicilikle çalındı; 5 şüpheli, gizli bölmeli araçta yakalanıp çalıntı telefonlar sahiplerine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 18:01
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 18:01
Osmaniye'de pazarda iki vatandaşın cep telefonlarını yankesicilik yöntemiyle çaldığı belirlenen 5 şüpheli, kullandıkları gizli bölmeli araçla yakalandı. Ele geçirilen çalıntı telefonlar sahiplerine teslim edildi.

Olayın detayları

Osmaniye Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Salı Pazarı içinde iki farklı vatandaşın cep telefonlarının yankesicilik yöntemiyle çalınması üzerine çalışma başlattı. Hızlı ve kapsamlı takip neticesinde olaya karıştığı tespit edilen 5 şüpheli kullandıkları araçla kıskıvrak yakalandı.

Araçta yapılan detaylı aramada, araca özel olarak oluşturulmuş gizli bir bölme tespit edildi. Bu bölme içerisinde vatandaşlardan çalınan cep telefonları ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Şüphelilerin suç kayıtları

Gözaltına alınan şüphelilerin daha önce çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu belirlendi. Tespit edilen kayıtlar şöyle:

M.O.: 2 yankesicilik, 2 hırsızlık olmak üzere toplam 10 suç kaydı.

S.Y.: 2 yankesicilik, 1 hırsızlık olmak üzere toplam 5 suç kaydı.

M.O.: 3 yankesicilik, 12 hırsızlık olmak üzere toplam 21 suç kaydı.

Y.O.: 2 yankesicilik olmak üzere toplam 4 suç kaydı.

A.G.: 2 yankesicilik olmak üzere toplam 4 suç kaydı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

