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Osmaniye'nin Düşman İşgalinden Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı

Osmaniye, düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü törenle kutladı. Törende duygu dolu anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 12:49
Osmaniye'nin Düşman İşgalinden Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı

Osmaniye'nin 103. Kurtuluş Yıldönümü Kutlaması

Osmaniye, düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir tören düzenledi. Devlet Bahçeli Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Osmaniye Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı temsilcileri bir araya geldi.

Resmi Protokol Töreni

Törende, Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten ve Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunun ardından, katılımcılar İstiklal Marşını hep birlikte okudu.

Görsel Şölen ve Gösteriler

Vali Yardımcısı Erdoğan'ın anıt şeref defterini imzalamasının ardından, halk oyunları ekibi ve mehteran takımı görsel bir şölen sunarak izleyicileri coşturdu. Törenin sona ermesiyle birlikte, Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölük Komutanlığı ekipleri tarafından sergilenen tüfekli hareketler ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı timinin helikopterle gerçekleştirdiği üzüm salkımı gösterileri büyük ilgi topladı.

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Devlet...

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Devlet Bahçeli Meydanı'nda düzenlenen törende, Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölük Komutanlığı ekipleri "tüfekli hareketler" ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı timi helikopterle "üzüm salkımı" gösterileri gerçekleştirdi.

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Devlet...

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Devlet Bahçeli Meydanı'nda düzenlenen törende, Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölük Komutanlığı ekipleri "tüfekli hareketler" ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı timi helikopterle "üzüm salkımı" gösterileri gerçekleştirdi.

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