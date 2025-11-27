Osmanlı Mirası Hat Sanatı Iraklı Hattat Muhammed Necat ile Erciş’te

Iraklı hattat Muhammed Necat, Van'ın Erciş ilçesindeki Hıfzı Efendi Camii duvarlarını Osmanlı hat geleneğiyle süsledi; Türkiye'de ilk kez eser bırakıyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 15:00
Osmanlı Hat Geleneği Erciş’te Yeniden Canlandı

Iraklı hattat Muhammed Necat Hıfzı Efendi Camii duvarlarını yazdı

Irak’ın Erbil kentinde faaliyet gösteren 40 yaşındaki hattat Muhammed Necat, Van’ın Erciş ilçesindeki Hıfzı Efendi Camii duvarlarını hat sanatıyla donattı. Osmanlı başta olmak üzere birçok İslam ülkesinin cami duvarlarını süsleyen gelenek, Necat’ın elinde yeniden hayat buldu.

Sanatı babasından öğrenen Necat’ın babası, ünlü hattat Hamid Aytaç'ın (asıl adı Şeyh Musa Azmi) çırağıydı. Iraklı hattat, ülkesinde 50’den fazla caminin duvarını hat sanatıyla süsledi ve Erciş, Türkiye’de ilk kez eser verdi.

Muhammed Necat sanat serüvenini anlattı: "40 yaşındayım. Babamdan bu işi öğrendim. Yaklaşık 14-15 yaşından beri bu işiyle uğraşıyorum. Babam 1978’de Hamid Aytaç’ın yanına gelmiş. İcazeti ondan almış. Ben de babamdan bu mesleği aldım, öğrendim. Küçüklükten beri bu cami işleriyle uğraşıyoruz. Allah’a şükürler olsun Erbil’de, Süleymaniye’de, Duhok’ta, Bağdat’ta bir çok cami yazdık. Ama ilk defa Türkiye’ye geliyorum. Yaklaşık 9-8 tane ayet burada yazıyorum. Erciş halkını çok sevdim. Ümit ederim ki Türkiye’nin diğer şehirlerinde de böyle eserler bırakmak istiyorum. Allah nasip ederse çalışmaya devam edeceğiz".

Necat, eserlerinde özellikle Kur’an-ı Kerim’den çeşitli ayetlere yer veriyor ve geleneksel hat üslubunu koruyarak cami mekânlarına estetik bir derinlik katıyor. Sanatçının sözleri, Erciş halkı ve yetkililer arasında olumlu karşılandı ve Necat’ın Türkiye’nin diğer şehirlerinde de eser bırakma arzusu dikkat çekti.

