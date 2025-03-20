OSTİM Teknik Üniversitesinde Geleneksel İftar Programı Çeşitli Katılımcılarla Gerçekleşti

OSTİM Teknik Üniversitesi'nde Geleneksel İftar Programı

OSTİM Teknik Üniversitesinin 4. geleneksel iftar programı, bu yıl yine anlam dolu anlara sahne oldu. Programa, Ekvador Cumhurbaşkanı Yardımcısı Veronica Abad Rojas başta olmak üzere birçok önemli isim katıldı.

Programın Açılış Konuşmaları

İftar programı, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek ve Rojas'ın selamlama konuşmalarıyla başladı. Rojas, Ramazan ayının önemine değinerek, "Bizi kutsal kitabın öğretilerini düşünmeye ve her şeyden önce barış yollarını takip etmek için kalplerimizi birleştirmeye çağıran bir zamandır Ramazan," dedi.

Barış Mesajı ve Unutulmayanlar

Ekvador Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın ardından söz alan Rektör Yülek, Ramazan’ın sadece bireysel huzur değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilinciyle de yaşanması gerektiğine vurgu yaptı. Yülek, "Maalesef biz burada rahat, mutlu, güzel iftarlar yapıyoruz ama kardeşlerimiz Gazze'de şu anda bir terörist yapı tarafından katliama tabi tutuluyorlar. Onları da unutmayalım, dualarımızda en azından aklımıza getirelim," ifadelerini kullandı.

Katılımcılar

Özellikle kamu ve yüksek yargıdan birçok önemli isim, iftar programında bir araya geldi. Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Yargıtay Birinci Başkanvekili Ahmet Ömeroğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Recai Akyel, Türk Dil Kurumu Başkanı Osman Mert gibi isimlerin yanı sıra milletvekilleri, vali yardımcıları ve iş insanları da programa katıldı.