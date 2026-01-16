Otoimmün miyelitten kurtuldu: 14 yaşındaki Aziz Enül destekli yürümeye başladı

İleri tedavi ve rehabilitasyonla sedyeyle geldiği hastaneden yürüyerek ayrıldı

Bingöl'de 2 yıl önce otoimmün miyelit (Omurilik iltihaplanması) tanısı konulan 14 yaşındaki Aziz Enül, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde uygulanan ileri tedavi ve yoğun rehabilitasyonun ardından destekli şekilde yürümeye başladı.

Hastaneye başvurusu sonrası solunumunun durduğu dönemde sağlık ekibi tarafından acil müdahaleler yapıldı; bir süre sonra hastanın akciğerinin bir lobu alındı. İleri düzey laboratuvar ve multidisipliner yaklaşımla yürütülen tedavi sürecinde Enül, 1 yıl boyunca solunum cihazına bağlı kaldı ve kapsamlı tıbbi bakım ile yaşam desteği verildi.

Yoğun ve titiz bir medikal tedavi süreci ile eş zamanlı yürütülen fizik tedavi ve rehabilitasyon programları sayesinde hastada aşamalı fakat istikrarlı bir iyileşme kaydedildi. Başarılı tedavilerin ardından Enül önce mekanik solunum desteğinden ayrıldı, yeniden konuşma yetisini kazandı ve destekle ayakta durmaya başladı. Hastane süreci toplamda 2 yıl sürdü; sedyeyle gelen hasta, destekli yürüyerek taburcu edildi.

Uzman hekimlerin değerlendirmeleri

Çocuk Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Kırık, hastanın yaklaşık 2 yıl önce Bingöl’den ani solunum ve kalp durması şikayetiyle Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine sevk edildiğini anlattı. Doç. Dr. Kırık, "Hastanemizin kendi imkanlarıyla beraber oldukça nadir görülen Anti GAD otoimmün miyeliti tanısı aldı. Tanı aldığı zaman Türkiye’deki 2 veya 3’üncü hastaydı. Buna bağlı olarak yoğun bakımda detaylı tedavisi başladı. Bu süreçte 2 kez solunumu durdu ve akciğerinin bir kısmı alındı. Boğazı delinerek ev tipi solunum cihazıyla hasta taburcu edildi. Sonrasındaki süreçte hasta fizik tedavi ünitemizle beraber yoğun imminoterapi dediğimiz bağışıklık sistemini düzenleyen ilaçlarla beraber takip edilerek tedavisi sağlandı. Sonraki süreçte hastanın öncelikle solunum cihazından kurtulması daha sonraki süreçte ise konuşması ve kendiliğinden beslenmesi sağlandı. Daha sonraki süreçte ise, hasta destekli yürüyebilir hale geldi. Bu tabii oldukça nadir bir hastalık. Hem solunum fonksiyonlarını hem de hayati önemi arz etmesi bakımından akut güçsüzlükle gelen hastalarda hastanemiz fizik tedavisiyle, laboratuvarıyla ve servislerdeki sağlanan imkanlarla hastanın takibini tek başına üstlenebilmişti. Bu açıdan Türkiye’de bu tedaviyi sağlayan az klinikten birisiyiz. Aynı zamanda Elazığ Türkiye’de 15 tane bulunan norömskiler hastalık illerine sahip illerden biri olarak yer almaktadır. Çoğu büyükşehirde olmayan imkan ilimizde ve kliniğimizde bulunduğu için de oldukça şanslıyız" dedi.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Nevsun Pıhtılı Taş ise rehabilitasyon sürecini anlattı: "Hastaya erken dönemlerde önce yatak rehabilitasyonu ile başladık. Daha sonraki süreçte Çocuk Nöroloji kliniğiyle beraber rehabilitasyon sürecini devam ettirdik. Hastayı ilk devraldığımızda konuşması yoktu, yutma güçlüğü vardı ve oturamıyordu. Yoğun bakım sürecini ve geçirdiği hastalığa bağlı bir takım eklemlerde ve kaslarda spastisiteleri mevcuttu. Eklem hareket açıklıklarını tam sağlayamıyorduk. Rehabilitasyon ünitemize sağlarken beraberinde gerekli olan spastisite tedavilerini yaptık. Bu tedavileri medical ilaç ve botilinum toksini enjeksiyonlarıyla hastamızın spastisitesini çözdük. Bütün bu komplikasyonları geri plana çektiğimizde hastamızı şu anda destekle de olsa mobilize olabilir duruma getirdik. Kendi başına oturabiliyor, yiyebiliyor ve konuşabiliyor. Yutma güçlüğünü aştık. Amacımız günlük yaşamını tek başına idame ettirebileceği pozisyona getirebilmektir. Şu anki süreci bizleri mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Aziz Enül ise sedyeyle geldiği hastaneden destekli olarak yürüyerek ayrılmanın sevincini şöyle dile getirdi: "Hocalarımı çok seviyorum. İyi ki varlar. Evime gideceğim için çok mutluyum".

Hastane yetkilileri, multidisipliner çalışma ve erken müdahalenin nadir görülen bu tür vakalarda belirleyici olduğunu vurguluyor; Enül'ün durumu, doğru ekip ve altyapının hayati sonuçlar doğurabildiğine dair örnek teşkil ediyor.

