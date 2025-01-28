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Özbekistan Hava Yolları, Avrupa Uçuşlarında Rusya Hava Sahasını Kapatıyor

Özbekistan Hava Yolları, Avrupa seferlerinde güvenlik gerekçesiyle Rusya hava sahasını artık kullanmıyor ve rotalarını değiştirdi.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 17:01
Özbekistan Hava Yolları, Avrupa Uçuşlarında Rusya Hava Sahasını Kapatıyor

Özbekistan Hava Yolları'ndan Önemli Adım

Özbekistan Hava Yolları, Avrupa ülkelerine düzenlediği seferlerde güvenlik gerekçesiyle Rusya hava sahasını kullanmadığını açıkladı. Uçuşlarını Türkiye ve Azerbaycan hava sahası üzerinden gerçekleştirmeye başladı.

Hava Sahası Değişikliği ve Güvenlik Raporu

Özbekistan Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Şuhrat Hudaykulov, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı'nın (EASA) raporu sonrası, 20 Ocak'tan itibaren Avrupa uçuş rotalarının değiştiğini duyurdu. Artık uçakların, Rusya hava sahasını kullanmaması gerektiğine değinen Hudaykulov, seferlerin Azerbaycan ve Türkiye hava sahaları üzerinden yapıldığını ifade etti.

Küçük Maliyetler, Büyük Güvenlik

Bu kararın, EASA'nın güvenliğe dair yayımladığı rapora dayandığını belirten Hudaykulov, uçuş güzergahlarının artık daha güneye kaydığını vurgulayarak, bu değişikliğin şirkete ek maliyetler ve zaman kaybı getirdiğini kaydetti. Ancak bu nedenlerin uçak bileti fiyatlarına yansımadığını açıkladı.

Alternatif Güzergahlar ve Hava Sahası Riskleri

Hudaykulov, bu kararların ülkenin havacılık otoriteleri tarafından alındığını ve tüm uçuşların en yüksek güvenlik standartlarıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Özellikle Ukrayna ve Rusya'nın Avrupa kısmı ile Asya yönündeki bazı dağlık bölgelerin hava koşulları nedeni ile tehlikeli alanlar olarak değerlendirildiğini aktaran Hudaykulov, şirketin tüm güzergahları için alternatif veya yedek rotaların bulunduğunu sözlerine ekledi.

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