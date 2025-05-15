Özbekistan-Türkiye KEK 8. Dönem Toplantısı Taşkent'te Başladı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent, iki ülkenin işbirliğini derinleştirmek üzere "Özbekistan-Türkiye Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 8. Dönem Toplantısı"na ev sahipliği yapıyor. Toplantı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşid Kuçkarov'un katılımıyla bir otelde gerçekleştiriliyor.

İşbirliğinin Önemi vurgulandı

Toplantının açılışında konuşan Kuçkarov, Türkiye'nin Özbekistan için güvenilir ve uzun vadeli stratejik ortak olduğunu belirtti. İki ülke liderlerinin son yıllarda yaptıkları çalışmalarla ikili işbirliğini kapsamlı bir stratejik ortaklığa taşıdıklarını ifade etti.

Kuçkarov, toplantının ve Özbek-Türk İş Forumu'nun sonuçlarının, bu yıl gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin gündemini zenginleştireceğine inandığını vurguladı.

Ekonomik Hedefler

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in makroekonomik istikrarı sağlama ve GSYİH büyüme hedeflerini anımsatan Kuçkarov, bu hedeflere ulaşmak için Türkiye ile ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da derinleştirileceğini açıkladı. Kuçkarov, iki ülke arasındaki ticaret hacminin son 8 yılda 2,5 kat arttığını ve 2024'te 2,9 milyar dolara ulaşacağını belirtti.

Yatırım ve Teknik İşbirlikleri

Türk şirketlerinin Özbek ekonomisine ilgisinin arttığından memnuniyet duyduğunu belirten Kuçkarov, Türkiye'nin standardizasyon ve teknik düzenleme deneyimlerinin Özbekistan'da uygulanmasının önemli olduğunu ifade etti.

Kamu-özel sektör ortaklığı alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi için ikili bir çalışma grubu oluşturulması önerisinde bulunan Kuçkarov, Türk iş adamlarının projelerde aktif katılımını desteklemeleri gerektiğinin altını çizdi.

İşbirliği Potansiyeli

Özbekistan ve Türkiye'nin kapsamlı stratejik ortaklığının hızla gelişmesi için her türlü çabayı göstermeye hazır olduklarını vurgulayan Kuçkarov, iki ülke halklarının güçlü tarihsel bağlarına dikkat çekerek, işbirliği ufkunu sınırsız olarak nitelendirdi.

Türkiye ve Özbekistan arasında 8. Dönem Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Protokolü ve bu kapsamda 6 anlaşma imzalandı. İmza töreninde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (solda) ve Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Maliye Bakanı Cemşit Kuçkarov (sağda) yer aldı.

Türkiye ve Özbekistan arasında 8. Dönem Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Protokolü ve bu kapsamda 6 anlaşma imzalandı. İmza töreninde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (solda) ve Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Maliye Bakanı Cemşit Kuçkarov (sağda) yer aldı.