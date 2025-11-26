Özcura: Seydiköy’de su sıkıntısı yok; yaşanan siyasi şov

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, Seydiköy’deki su tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Özcura, köyde suyun aksamasına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Seydiköy'deki iddialara yanıt

Özcura, "Sabuncupınar Seydiköy’de talihsiz bir olay yaşandı. Köyde yerleşik olmayan, o köyde oturmayan bazı kişilerin dışarıdan gelip müdahale ettiğini görüyoruz. Niyetlerini bilmediğim bu arkadaşlar siyasi bir şov yaptılar. Bu köyün altyapısını zaten programa almıştık. Eski muhtar döneminden verilmiş dilekçeler vardı. Yaşanan olaydan sonra mezarlık duvarını yaptık, telleri çektik. Siyaset yapmıyoruz, hizmet ediyoruz" dedi.

Su temini ve yeni sondaj

Özcura, köyde su akmadığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek, "Mevcut eski kuyusundan su akmayan musluğumuz yok. Orada bir art niyet oldu. Muhtarın da dahil olduğu bir art niyet yaşandı. Sayın Valimiz başkanlığında gerekli soruşturma ve tahkikat yapılıyor. Buna rağmen ilave sondaj yaptık ve yeni su bulduk. Seydiköy’de hiçbir su sıkıntısı söz konusu değil. Yapılan tamamen siyasi bir şovdu" ifadelerini kullandı.

Manipülasyon iddiası ve belediye su tankeri

Başkan Özcura, köyde ikamet etmeyen kişilerin durumu manipüle ettiğini belirterek, "Köy yerleşim alanında oturan köylülerimiz değil, bu köylere kayıtlı olmayıp Kütahya’da yaşayan bazı kişilerin siyasi şovuydu. Yaptıkları hataydı" dedi. Ayrıca gerginlik sırasında Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’den su tankeri talep edildiğini ancak bunun yanlış bilgilendirmeyle yapıldığını belirtti.

İncik Suyu dolum tesisleri ve yetki paylaşımı

Özcura, İncik Suyu dolum tesisleriyle ilgili, "İncik suyunun dolum tesisleri bizde. Bu tesisleri ihale ile özel sektöre kiraya veriyoruz. Ancak Uluköy, Bayramşah, Söğüt, Çayca gibi köylerdeki su hatları tamamen belediyenin kontrolündedir. Dolum tesisi dışındaki hatta karışmıyoruz. Köylerdeki su sıkıntılarını çözmek için bilgilendirmeyi yaptık" diye konuştu.

Yetki konusunda da, "Tesisin işletmesi bize ait, ihale bizde. Ancak köylere ve şehirdeki çeşmelere giden İncik Suyunun yönetimi Kütahya Belediyesine aittir. Biz suyun tamamını değil, ihtiyaç fazlasını bırakıyoruz. Doğrusu budur" ifadelerini kullandı.

Yeni yıl dilekleri ve hizmet vurgusu

Özcura, "2026 yılının ilimize hayırlar getirmesini, kışın bol yağışlı ve karlı geçmesini diliyorum. Yolların kapanmasını istiyorum, çünkü yol mücadelesi yapmayı özledim. Yağış az olursa su sıkıntımız çok oluyor. Bu nedenle yağışa ihtiyacımız var. Bol yağışlı bir kış geçirelim inşallah" diyerek yeni yıl beklentilerini paylaştı.

Hizmet çalışmalarına değinerek, "Kütahya halkı her şeyin en güzeline layık. Nüfusu düşük köylerimiz de dahil her yere hizmet götürüyoruz. Tarım İl Müdürlüğü aracılığıyla ekonomik güçlenme için her türlü desteği sağlıyoruz. Halkımızın desteği sürdükçe biz yorulmayacağız, hizmete devam edeceğiz" dedi.

KÜTAHYA İL GENEL MECLİSİ BAŞKANI MUAMMER ÖZCURA