Özel Yeteneklilerde Kariyer Planlaması Konferansı Palandöken’de

Palandöken Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi’nde, öğrenci ve velilere yönelik önemli bir konferans gerçekleştirildi. Etkinlik, özel yetenekli öğrencilerin kariyer yolculuklarına odaklandı.

Sunum: Kariyer Planlamasında Temel Başlıklar

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Başaran Gençdoğan tarafından verilen "Özel Yetenekli Öğrencilerin Kariyer Planlaması" konulu sunumda; özel yetenekli öğrencilerin kariyer gelişim süreçlerinde karşılaştıkları problemler, bu sorunların çözümünde kullanılabilecek yöntemler, kariyer planlamasının basamakları ve ailelerin üstlenebileceği roller detaylı şekilde ele alındı.

Etkileşim ve Kapanış

Konferansın sonunda düzenlenen soru-cevap bölümünde öğrenci ve velilerden gelen sorular yanıtlanarak interaktif bir söyleşi ortamı sağlandı. Kurum Müdürü Erol Dadaşoğlu, katkılarından dolayı Prof. Dr. Başaran Gençdoğan’a teşekkür ederek bu tür çalışmaların öğrencilerin gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

