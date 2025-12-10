Özer Aci: 'Torunumu görebilmek için mahkemeye başvurdum' — Timur Cihantimur davasında gelişme

Özer Aci: 'Torunumu görebilmek için mahkemeye başvurdum'

Eyüpsultan’da 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci, torununu görebilmek için yasal süreç başlattığını açıkladı. Aci, davanın seyri ve aile içindeki gerilimle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kaza, kaçış ve iade süreci

Olayda, Eylem Tok ile Op. Dr. Bülent Cihantimur’un oğlu 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un iddiaya göre 1 Mart 2024’te Kemerburgaz’da kullandığı lüks otomobille bozulan ATV’lerini yol kenarına çeken kişilere çarptığı ve kazada Oğuz Murat Aci (29) hayatını kaybettiği hatırlatıldı. Olayın ardından Cihantimur ile annesi Eylem Tok’un önce Mısır’a, ardından ABD’ye gittiği; ABD’de tutuklu bulunan anne ve oğul için iade kararı verildiği belirtildi.

Pedagog raporu ve mahkeme başvurusu

Aci, torununu göremediğini belirterek, 'Annesi, ekim ayından beri çocuğu doğru düzgün göstermiyordu. Bunun üzerine torunumu görebilmek için mahkemeye başvurdum' dedi. Hazırlanan pedagog raporunda, çocuğun babaannesi ve dedesiyle görüşmesinin gerekli olduğu ve bu ilişkinin çocuğun üstün yararına olacağı vurgulandı.

Aci mahkeme sürecine ilişkin şunları anlattı: 'Mahkeme süreci devam etti. Pedagog eşliğinde ifadeler verildi, raporlar hazırlandı. Davamız 25 Kasım’da görülecekti ancak hakime hanımın rahatsızlığı nedeniyle ertelendi. Bu süreçte çocuğu sadece bir ya da iki kez görebildim. Doğum gününde ise okulda pastasını birlikte kestik.'

Adalet beklentisi ve iade sürecindeki gelişmeler

Şüphelilerin Türkiye’ye dönüp yargılanacağına inandığını söyleyen Aci, sürece ilişkin iddiaları da paylaştı: 'İade edileceksin yönünde karar çıkmış. Annesi ise farklı bir mahkemeye başvurmuş ve bu tarihlerde yeniden istinafa müracaat edilmiş. Bana yılbaşını bulur denmişti. Gelecekler, yargılanacaklar, adalet önünde hesap verecekler. Benim başka bir isteğim yok. Bunu dört gözle bekliyorum.'

Aile içi gerilim ve torunla ilişkisi

Aci, torunu Pars’ı görebilmek için mahkemeye başvurduğunu, süreçte çocuğu sınırlı süreler görebildiğini ve annesinin iletişimde olmadığını söyledi: 'Annesi, çocuğu getirmemesine rağmen hiçbir şekilde fotoğraf göndermedi. Bir kez bile telefonu açıp ‘Çocuğu görebilirsiniz, alabilirsiniz, götürebilirsiniz’ demedi. Halen de bu tutumuna devam ediyor.'

Torunun diğer yakın ilişkilerine dair duygusal bir anlatımda bulunan Aci, 'Diğer torunum anaokuluna gidiyor... Öğretmeni bir aile fotoğrafı çizdirmiş. Çocuğa bunların kim olduğunu sormuşlar. Bu işte anneanne, büyük baba, dede, bu anne, bu babaanne. Artı, kenara bir resim daha çizmiş. Peki bu kim denmiş? Bu “dayı” demiş. Ve öğretmeni çağırmış. “Sizi çok seviyor” demiş. Ama “dayısını bambaşka seviyor” demiş. Allah torunumun dayısıyla beraber büyümeyi nasip etmedi' dedi.

Duygusal sözler: 'Benim babam trafik kazasında ölmüş'

Torunuyla kurduğu kısa bağın ardından duyduğu cümlenin kendisini etkilediğini belirten Aci, 'Çocukla kısa bir süre içerisinde bir ilişki kurmamıza rağmen geldi kulağıma, ‘Benim babam trafik kazasında ölmüş’ dedi. Ben o an bittim. O yaşta bir çocuğa bunu açık açık niye söyler bir insan? Maksadı nedir, amacı nedir? O çocuğun yüreğini mi yaralamak?' ifadelerini kullandı. Aci ayrıca çocuğun hem anne hem de büyük ailesi tarafından bilinmesini istediğini vurguladı: 'Çocuğun babası yok bir de annesiz mi büyüsün dedim. Ben o kadar vicdansız, merhametsiz değilim. Çocuğu da bilsin, benim bir büyük babam var, benim bir babaannem var, bunu bilsin başka istediğim bir şey yok.'

Haber, mahkeme süreci ilerledikçe ve iade kararına ilişkin gelişmeler yaşandıkça güncellenecektir.

