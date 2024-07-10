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Özgür Özel, Esad ile görüşmeye gidiyor!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'un Halk TV'de katıldığı Yeni Bir Sabah programında yaptığı açıklamaya göre, Suriye'deki Şam yönetimi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ziyaret teklifini olumlu karşıladı.

Yayın Tarihi: 10.07.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 13:00
Özgür Özel, Esad ile görüşmeye gidiyor!

Burhanettin Bulut, Türkiye'nin egemenlik alanındaki Süleyman Şah Türbesi'ni ve AKP iktidarının yarattığı Suriyeli sığınmacı krizini vurgulayarak, Özgür Özel'in çözüm arayışı için Suriye'ye gitmeyi planladığını belirtti.

ŞAM YÖNETİMİNDEN OLUMLU YANIT

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Şam yönetimiyle temas kurduklarını ve Özgür Özel'in ziyaret talebine olumlu yanıt aldıklarını ifade etti. Bulut, "Görüşme niyetimize Şam'dan olumlu cevap geldi. Şimdi, görüşmenin detayları ve tarihi gibi konuları netleştirmek için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz" dedi.

Özgür Özel'in Suriye ziyareti, Türkiye-Suriye ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Bu ziyaret, bölgesel diplomasi açısından da önem taşıyor.

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