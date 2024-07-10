Özgür Özel, Esad ile görüşmeye gidiyor!

Burhanettin Bulut, Türkiye'nin egemenlik alanındaki Süleyman Şah Türbesi'ni ve AKP iktidarının yarattığı Suriyeli sığınmacı krizini vurgulayarak, Özgür Özel'in çözüm arayışı için Suriye'ye gitmeyi planladığını belirtti.

ŞAM YÖNETİMİNDEN OLUMLU YANIT



CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Şam yönetimiyle temas kurduklarını ve Özgür Özel'in ziyaret talebine olumlu yanıt aldıklarını ifade etti. Bulut, "Görüşme niyetimize Şam'dan olumlu cevap geldi. Şimdi, görüşmenin detayları ve tarihi gibi konuları netleştirmek için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz" dedi.

Özgür Özel'in Suriye ziyareti, Türkiye-Suriye ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Bu ziyaret, bölgesel diplomasi açısından da önem taşıyor.

