Özgür Özel Güngören'de: 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Güngören'de düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde vatandaşlara seslendi; ilçenin geçmiş seçim sonuçlarına değindi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 21:42
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından İstanbul Güngören'de düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katıldı. Etkinlik Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde gerçekleştirildi ve çok sayıda partili alandaydı.

Mitingdeki konuşma

Özel, miting alanındaki vatandaşlara seslendi:

"Bugün emeğin, alın terinin güzel ilçesi Güngören’deyiz. Dar sokakların geniş gönüllü insanlarının ilçesindeyiz. Merter’de tezgah başında tekstile can verenlerin ilçindeyiz. Haznedar’da komşuluğu yaşatanlarla, Tozkoparan’da ranta karşı direnenlerle, mücadele edenlerle birlikteyiz. Betonların arasında bir çiçek gibi açan bu güzel yürekli insanlara, Güngören’e merhaba. 1994’ten beri burada yerel seçimlerde 8 kez kaybettik. Yüzde 8 aldığımız da oldu, yüzde 18 aldığımız da. Ama biz Güngören’e küsmedik. Suçu kimsede bilmedik. Hatayı kendimizde aradık. Güngören’e sırtımızı dönmedik. Suratımızı asmadık. O Güngören, 5 yıllık hizmeti de gördükten sonra son seçimlerde Ekrem başkana yüzde 44 oy verdi"

