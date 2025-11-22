Özgür Özel: Mansur Yavaş’a Soruşturma 'Buradan Sonuç Alamayacaklar'

CHP lideri Zonguldak'ta konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Zonguldak Belediye Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada partisinin belediyelerine yönelik soruşturmaları "sivil darbe süreci" olarak nitelendirdi. Özel, partisinin 14 büyükşehir ve 21 il belediyesiyle ülkenin %65’ine hizmet ettiğini hatırlatarak, bu süreçte hedef gösterme ve rahatsızlık hissinin etkili olduğunu söyledi.

Mansur Yavaş hedef gösteriliyor

Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında verilen soruşturma iznine ilişkin, "Buradan bir sonuç alamayacakları belli. Makat Mansur Yavaş’ı da tartıştırmak üzerine yaptıkları bir hamledir" dedi. Ayrıca Ekrem İmamoğlu’na yönelik uygulananların ardından Yavaş’a da aynı itibar suikastının planlandığını belirtti.

Soruşturma sürecine dair eleştiriler

Özel, müfettiş raporlarına değinerek "Müfettişler geldi, çalıştılar, raporlar yazdılar ve belediye başkanından ilgili, özel kalemiyle ilgili hiçbir şey bulmadılar. Şimdi dönmüşler bir kez daha aynı yerden soruşturma izni vererek yeni bir süreç başlatmak istiyorlar" ifadelerini kullandı. Özel bu girişimi "sonuç odaklı değil, sadece Mansur Yavaş’ı tartıştırmak" amacıyla yapılmış bir hamle olarak değerlendirdi.

Ankapark ve karşılaştırmalar

Özel, Ankapark üzerinden yapılan eleştirilere de yanıt vererek, "Melih Gökçek 1 milyar dolar gömdü Ankapark’a. Dinozorlara milletin boğazından geçecek parayı yedirdi. Ona soru soran yok. Ona soru soran yok. O talanı durduran ve milyarları kurtaran Mansur Yavaş’a Ankapark soruyorlar" dedi. Ayrıca Danıştay'ın muhtemel yürütmeyi durdurma kararına işaret etti.

MHP ziyareti ve Silivri çağrısı

Özel, Milliyetçi Hareket Partisi'nin İmralı ziyaretine atıfla, "İmralı’ya gidiyorsa Milliyetçi Hareket Partisi o zaman Silivri’ye de gelebileceğini söylemiş. Bundan memnuniyet duyarız" ifadelerini kullandı. Özel, Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'de yaşadıklarının haksızlık olduğunu, 4000 sayfalık iddianamenin somut delil içermediğini ve Bahçeli’nin duruma olumlu katkı sağlayabileceğini söyledi.

Özel, CHP'li belediyelere yönelik iddiaların millet nezdinde artık iftira olarak görüldüğünü savundu ve parti olarak belediye başkanlarının arkasında sonuna kadar duracaklarını vurguladı.

