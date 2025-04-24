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Özgür Özel, Sol Parti'yi Ziyaret Etti: 'İptal Edilirse 1300 Oy Alacağız'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sol Parti ile dayanışma içinde olduklarını vurguladı, deprem sonrası yönetim eleştirilerini gündeme getirdi.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 18:38
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 18:38
Özgür Özel, Sol Parti'yi Ziyaret Etti: 'İptal Edilirse 1300 Oy Alacağız'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sol Parti'yi Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sol Parti Genel Başkanı Önder İşleyen ve parti yönetimiyle genel merkezde bir araya geldi. Ziyaretin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için yapılan başvuruyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İptal Talebine Tepki

Özel, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "1170 oy almışız. Neyini iptal ettireceksin? İptal edilirse 1300 oy alacağımızı görmüyorlar mı?" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Türkiye siyasetinde solun geniş bir koalisyon oluşturduğunu ve bu birlikteliğin ülkenin geleceği için önemli olduğunu vurguladı.

Demokrasi ve Adalet Vurgusu

Demokrasi ve adalet taleplerini öne çıkaran Özel, "Seçim sandığı ve halkın iradesi vazgeçemeyeceğimiz tek şeydir." dedi. Ayrıca, iktidarın deprem toplantılarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni davet etmemesini eleştirerek, "Depremi siyasete alet etmekten başka bir şey yapmıyorlar" diye konuştu.

İstanbul'un Geleceği ve İmamoğlu'na Destek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt veren Özel, "İşin ehli İmamoğlu'dur" ifadesini kullanarak, İstanbulluların kararına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Avukatların Gözaltına Alınması Üzerine

İBB avukatlarının gözaltına alınmasını değerlendiren Özel, "Savunma mesleğini yargılamaya çalışıyorlar. Bu inanılmaz bir durum" dedi.

Büyük Bir Utanç Duyuyorum

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için yapılan başvurular hakkında ise, "Bu kadar perişan olmuş bir yapının, kendisini bu hallere düşürmesinden dolayı, bir dönem onlarla aynı partide bulunmaktan büyük bir utanç duyuyorum" açıklamasında bulundu.

Önder İşleyen'den Teşekkür

Sol Parti Genel Başkanı Önder İşleyen, Özgür Özel'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Hep birlikte, ortaklaştığımız şey ülkenin geleceği ve kurtuluşudur" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 4), beraberindeki heyetle Sol Parti Genel Başkanı Önder İşleyen...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 4), beraberindeki heyetle Sol Parti Genel Başkanı Önder İşleyen (sağ 2) ve parti yönetimiyle genel merkezde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 4), beraberindeki heyetle Sol Parti Genel Başkanı Önder İşleyen...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 4), beraberindeki heyetle Sol Parti Genel Başkanı Önder İşleyen (sağ 2) ve parti yönetimiyle genel merkezde bir araya geldi.

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