Özhan Market 2026'ya Hazır: Bursa'da Yılbaşı Paketleri ve İndirimler

Özhan Market, 24 Aralık - 2 Ocak indirimleri ve özel yılbaşı paketleriyle Bursalıların 2026 sofrasına lezzet ve sürprizler sunuyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 17:40


Özhan Market 2026'ya Hazır: Bursa'da Yılbaşı Paketleri ve İndirimler

Yılbaşı için hazırlanan özel lezzetlerle Özhan Market, Bursalıların sofralarına zengin seçenekler sunuyor. Yeni yıl için tüm hazırlıklarını tamamlayan market, atıştırmalıklardan içeceklere kadar geniş ürün yelpazesiyle öne çıkıyor.

Özel yılbaşı paketleri ve ürün çeşitliliği

Özhan Market, içinde çeşitli atıştırmalıkların ve içeceklerin bulunduğu özel tasarımlı yılbaşı paketleri hazırladı. Özenle hazırlanan mezeler, et ve şarküteri ürünleri, taptaze meyve ve sebzeler ile birbirinden lezzetli pastalar raflardaki yerini aldı. Paket içerikleri, müşteri ve kurumların özel istekleri doğrultusunda de organize edilebilecek.

İndirimler ve hediyelik seçenekler

Sevdiklerine yeni yıl hediyesiyle sürpriz yapmak isteyen Bursalılar için farklı ürün seçenekleri sunuluyor. 24 Aralık - 2 Ocak tarihleri arasında geçerli indirim kataloğunda, züccaciye ev gereçleri, oyun, oyuncak, balon, kırtasiye, çocuk kitap ve yılbaşı süs ürünlerinde %25 indirim yer alıyor.

Genel Müdürden mesaj

Özhan Market Genel Müdürü İbrahim Özhan şöyle dedi: "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Bursalıların yeni yıl mutluluğuna ortak olmak istedik. 2026’ya hazırız; sofralara lezzet, evlere keyif katacak tüm hazırlıklarımızı tamamladık, tüm Bursa’mızın yeni yılını kutlarım" dedi.

Özhan market tüm Bursalıları bekliyor.

