Özvatan Küpeli Mahallesi'ne 5 bin 300 ton sıcak asfaltle konforlu ulaşım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Küpeli Mahallesi yollarını yeniledi
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanlardaki asfalt çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda çalışmaların yeni durağı, Özvatan ilçesine bağlı Küpeli Mahallesi oldu.
Sıcak asfalt çalışmasıyla konforlu ulaşım
Mahallede ömrünü tamamlamış kilitli parke uygulamaları kaldırılarak yerine sıcak asfalt serildi. 5 kilometrelik yolda yürütülen üretim, nakliye ve serim çalışmaları Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi.
Toplam 5 bin 300 ton sıcak asfaltın kullanıldığı çalışma, mahalle sakinlerine daha güvenli, konforlu ve modern ulaşım imkânı sunmayı hedefliyor. Belediye yönetimi, kırsal yatırımlarla bölgedeki yaşam kalitesini artırmaya devam edeceklerini bildirdi.
