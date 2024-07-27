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Pakistan, İsrail'in Han Yunus'a Yönelik Saldırılarını Kınadı

Pakistan, İsrail'in Han Yunus'a gerçekleştirdiği saldırıları kınayarak, Filistin'deki insani krize dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 17:39
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 17:39
Pakistan, İsrail'in Han Yunus'a Yönelik Saldırılarını Kınadı

Pakistan'dan İsrail'in Han Yunus'a Saldırısına Tepki

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentine yönelik gerçekleştirilen saldırıları şiddetle kınayarak, bu olayların binlerce insanı evlerini terk etmek zorunda bıraktığına dikkat çekti.

İnsani Kriz ve Uluslararası Sorumluluk

Şerif, yaptığı açıklamada, "Han Yunus’a gıda ve gerekli temel malzemelerin ulaşımının kesildiğini" ifade ederek, "Filistin'de bir insanlık dramı yaşanıyor. Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere uluslararası topluluk, sorumluluklarını yerine getirmelidir" dedi.

Saldırılar ve Sağlık Sorunları

İsrail'in Gazze’de soykırım suçu işlediğine vurgu yapan Şerif, Pakistan'ın Filistin’e insani yardım sağladığını ve Filistinli tıp öğrencilerinin Pakistan üniversitelerine kabulü için özel düzenlemeler yapıldığını belirtti.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, Han Yunus'ta, İsrail ordusunun daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği alanlarda saldırılar gerçekleştirdiğini bildirerek, bu durumun birçok sağlık merkezinin kapanmasına yol açtığını duyurdu.

Yerli Halkın Durumu

Gazze'deki hükümetin medya ofisine göre, yerinden edilen 1 milyon 700 binden fazla kişi, aşırı kalabalık nedeniyle bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskiyle karşı karşıya kaldı. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Han Yunus’taki Gazze Avrupa Hastanesi'nin, İsrail’in tahliye emirleri ile temmuz ayı başında hizmet dışı kaldığını bildirdi.

7 Ekim'den bu yana, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 39 bin 258 Filistinli, bunların arasında 16 bin 172 çocuk ve 10 bin 798 kadın olduğu bildiriliyor, 90 bin 589 kişi ise yaralandı.

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