Palu'da Balıkçının Karşısına Anne Ayı ve Yavrusu Çıktı

Elazığ Beyhan Kasabası yakınlarında Murat Nehri kıyısında görüntülendi

Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Beyhan Kasabası yakınlarında Murat Nehri kıyısına balık tutmaya giden bir balıkçı, su kenarında anne ayı ve yavrusu ile karşılaştı.

Doğa ile baş başa olduğu sırada beklenmedik anlarla karşılaşan balıkçı, gördüklerini cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde ayı ve yavrusunun nehir kıyısında olduğu görüldü.

Görüntüleri çektikten sonra hemen bölgeden uzaklaşmayan balıkçı, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ayının bölgeden ayrılmasını bekledi. Ayı ve yavrusunun güvenli şekilde uzaklaşmasının ardından balıkçı tekrar nehir kıyısına döndü.

Olay sonrası bölge halkına ve ziyaretçilere, yörede zaman zaman yaban hayvanlarının görülebildiği hatırlatıldı; benzer karşılaşmalarda sakin kalınması ve güvenli mesafenin korunması uyarısı yapıldı.

