Papa 14. Leo İstanbul'da Mattia Ahmet'in Babası Andrea Minguzzi ile Görüştü

Papa 14. Leo, İstanbul ziyareti sırasında Kadıköy'de öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi ile Vatikan İstanbul Temsilciliği'nde görüştü.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 09:49
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 09:49
Vatikan İstanbul Temsilciliği'nde duygusal buluşma

Vatikan İstanbul Temsilciliği'nde gerçekleşen görüşmede, Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'in babası Andrea Minguzzi, Papa 14. Leo ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası gazetecilere konuşan Andrea Minguzzi, duygularına hakim olamadı ve "Bunu da yaptı Ahmet. Beni Papa ile görüştürdü" şeklinde ağladı.

Andrea Minguzzi, iki hafta önce Papa'ya mektup yazdığını belirterek, "Bugün Türkiye'deki apostolik ziyaret kapsamında Papa hazretleri ile bir araya gelme onurunu yaşadım. Kendilerinden Ahmet'i ve ailemizi kutsamalarını istedim. Onun hatırasının barışa ilham vermeye devam etmesi en büyük dileğimizdir. Yürüttüğümüz kardeşlik misyonu için dua etmelerini rica ettim. Yaptığımız her eylemin diğer insanların hayatında gerçek bir iyiliğe dönüşmesi için Papa hazretlerine Mattia Ahmet'in Müslümanlar tarafından da kardeşliğin meleği olarak görüldüğünü, bu yüzden inananlar arasında bir buluşma noktası olabileceğini ifade ettim. Bana kabul gösterdiği, beni huzuruna aldığı ve hayatımın en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdiği için Papa hazretlerine en içten şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Görüşme sırasında Andrea Minguzzi'nin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Papa ile buluşmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

