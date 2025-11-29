Papa 14. Leo Sultanahmet Camii’ni Hayranlıkla İnceledi: Müezzin Musa Aşgın Tunca Anlattı

Papa 14. Leo Sultanahmet Camii’ni Hayranlıkla İnceledi

Sultanahmet Cami müezzini Musa Aşgın Tunca, Papa 14. Leo’nun camiyi ziyaretine ilişkin gözlemlerini ve o anlarda yaşananları detaylarıyla anlattı.

Ziyaretin ayrıntıları

Papa 14. Leo, ilk resmi ziyaretini Türkiye’ye yaparken, cumartesi günkü programının ilk durağı Sultanahmet Camii oldu. Ziyaret nedeniyle bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı; polis helikopterinin de havadan kontrol ettiği bölgede adeta kuş uçurtulmadı.

Papa’yı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul İl Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel, Sultanahmet Cami imamı Fatih Kaya, müezzin Musa Aşgın Tunca ve diğer yetkililer karşıladı. Tunca, Papa 14. Leo’ya camiyi anlattı; Papa’nın büyük bir dikkatle dinlediği ve camiyi hayranlıkla incelediği görüldü. Papa, yarım saatlik ziyaretin ardından camiden ayrıldı.

Müezzinin izlenimleri

Musa Aşgın Tunca, Papa 14. Leo’nun camiden etkilendiğini düşündüğünü belirtti ve ziyaret sırasında yaşananları şu sözlerle aktardı:

"Bu camiye kim girse etkileniyor. Papa 14. Leo, ilk bu camiye gelmiş. Papa olmadan önce bazı camileri gördüğünü söyledi. Ama Papa olduktan sonra ilk geldiği caminin Sultanahmet Cami olduğunu söyledi. Biz de bundan onur duyduk. Biz elimizden geleni yaptık. Mihraptan bahsettim. Biliyorsunuz. Mihrap Meryem annemizin kaldığı odanın ismi. Onu duyunca etkilendiğini düşünüyorum"

